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Балкани

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Солун

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата в Музея на византийската култура в Солун.

В 10:30 ч. започва официалната церемония по предаването им от Гърция на България в присъствието на премиерите на двете страни Румен Радев и Кириакос Мицотакис. 

В рамките на церемонията предстоят официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни Евтим Милошев и Лина Мендони.

Министър-председателят Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха тази сутрин в Солун за церемонията по предаването на тленните останки на българския цар Самуил.

"Отиваме да си вземем царя", заяви премиерът Румен Радев на летището в Солун.

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