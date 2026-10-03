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Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил

Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил
БТА

Гръцкият премиер заяви, че България и Гърция превръщат трудни моменти от общата история в нови мостове на взаимно уважение и доверие

Гърция изпълнява своя исторически дълг, като предава на България тленните останки на цар Самуил. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис по време на официалната церемония в Музея на византийската култура в Солун.

"Днес бих казал, че установяваме много дълбока връзка между България и Гърция - не само културна. Превръщаме трудни исторически моменти в нови мостове на комуникация", каза Мицотакис.

По думите му договореното между двете държави показва силата, която два съседни народа могат да получат по пътя на взаимното уважение и доверие.

Гръцкият премиер припомни, че в Гърция се завръщат 48 църковни реликви - сред тях икони, кръстове, църковна утвар и епископски трон. Те са свързани с митрополията на Серес и Нигрита и с манастирите "Тимиос Продромос" и "Панагия Икосифиниса". Според официалната информация предметите са били отнесени в България през 1917 г.

В замяна Гърция предава на България останките, открити в базиликата "Свети Ахил", идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, заедно с антропологичния материал от общо четири саркофага.

"Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил. И сега, драги Румен, те се завръщат към българския народ, за да им бъде отдадена почит по начина, който вие смятате за най-правилен", заяви Мицотакис.

Официалното предаване на останките се извършва в присъствието на българския премиер Румен Радев и Кириакос Мицотакис. По-късно те ще бъдат пренесени в София, където ще се проведе държавна церемония, а след това ще бъдат положени в църквата "Света София".

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