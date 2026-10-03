Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил

Гърция изпълнява своя исторически дълг, като предава на България тленните останки на цар Самуил. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис по време на официалната церемония в Музея на византийската култура в Солун.

"Днес бих казал, че установяваме много дълбока връзка между България и Гърция - не само културна. Превръщаме трудни исторически моменти в нови мостове на комуникация", каза Мицотакис.

По думите му договореното между двете държави показва силата, която два съседни народа могат да получат по пътя на взаимното уважение и доверие.

Гръцкият премиер припомни, че в Гърция се завръщат 48 църковни реликви - сред тях икони, кръстове, църковна утвар и епископски трон. Те са свързани с митрополията на Серес и Нигрита и с манастирите "Тимиос Продромос" и "Панагия Икосифиниса". Според официалната информация предметите са били отнесени в България през 1917 г.

В замяна Гърция предава на България останките, открити в базиликата "Свети Ахил", идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, заедно с антропологичния материал от общо четири саркофага.

"Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил. И сега, драги Румен, те се завръщат към българския народ, за да им бъде отдадена почит по начина, който вие смятате за най-правилен", заяви Мицотакис.

Официалното предаване на останките се извършва в присъствието на българския премиер Румен Радев и Кириакос Мицотакис. По-късно те ще бъдат пренесени в София, където ще се проведе държавна церемония, а след това ще бъдат положени в църквата "Света София".