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Проф. Людмил Вагалински: До часове се връщаме в София с важна част от българската история

Проф. Людмил Вагалински: До часове се връщаме в София с важна част от българската история
БТА

В три ковчега са подготвени останките на цар Самуил и неговото семейство, а българският екип в Солун е на финалния етап от подготовката им за транспортиране

До няколко часа тленните останки на цар Самуил и неговото семейство ще потеглят към България. Това заяви пред БТА археологът проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН, който е част от екипа в Солун.

"На финала сме, паметен момент. Едно дело много добро за България, което доведохме заедно до успешен край", каза проф. Вагалински.

По думите му в подготовката са участвали археолози и двама физически антрополози от БАН. Той открои и работата на българското правителство, дипломатическите представители на страната ни в Гърция и Министерството на културата.

"Без такава силна воля за работа и партньорство, без добър екип, правителство, дипломати и експерти, нямаше да се получат нещата", посочи археологът.

В три ковчега са подготвени костите на цар Самуил и неговото семейство, които след официалната церемония в Музея на византийската култура в Солун ще бъдат транспортирани до София.

"До няколко часа ще се върнем в София с един символ, с една много важна част от нашата история", заяви проф. Вагалински.

По думите му връщането на останките е добра новина не само за България, но и за отношенията между балканските държави, защото показва, че сътрудничество е възможно дори по чувствителни теми от миналото.

"Мирът и добросъседството нямат цена и са най-важното", каза още той.

Официалната церемония по предаването на останките се провежда днес в Солун в присъствието на премиера Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. След това те ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет "Спартан".

По-късно днес в столицата е предвидена държавна церемония, след която останките ще бъдат пренесени с шествие до базиликата "Света София", където ще бъдат положени в специално изработен саркофаг.

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