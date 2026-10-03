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Петър Стоянович: Самуил ще ни събере като агитка на мач, а после пак ще се мразим на кръв

Петър Стоянович: Самуил ще ни събере като агитка на мач, а после пак ще се мразим на кръв
БТА

Историкът припомни, че опити за връщането на останките на цар Самуил са правени от различни български правителства

Завръщането на тленните останки на цар Самуил ще обедини българите само временно, а след края на церемониите обществото отново ще се върне към разделението си. Това заяви историкът проф. Петър Стоянович пред bTV.

"В момента, в който мачът свърши и останките на царя се положат в белия саркофаг, ще си тръгнат обратно различните агитки и ще влязат в същите свои времеубежища, от които ще се мразят на кръв", каза той.

Стоянович подчерта, че усилията за връщането на останките не са започнали с настоящото управление. По думите му опити са правени от различни правителства през годините, а той самият през 2014 г. е бил изпратен да проучи възможностите за постигане на договореност с гръцката страна.

Историкът разказа, че тогава разговорите не са довели до резултат, тъй като част от поставените условия са били неприемливи за България. Според него заслугата за днешното споразумение трябва да се разглежда като резултат от дългогодишни усилия, а не да се приписва само на един политически екип.

"Ако се научим като българи да се идентифицираме с национални усилия и с някаква наследственост на заслугите, ще изглеждаме истински европейци", коментира Стоянович.

Той изрази и надежда, че договореността между София и Атина ще бъде положителна стъпка в двустранните отношения, но предупреди, че темите за историческите ценности трябва да се разглеждат внимателно.

"Дано се направи една позитивна крачка в българо-гръцките отношения и да не стане отварянето на кутията на Пандора", заяви историкът.

Днес България и Гърция подписаха приемно-предавателните протоколи за тленните останки на цар Самуил в Солун, в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис

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