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Полетът с тленните останки на цар Самуил стана най-следеният в света във Flightradar24

Полетът с тленните останки на цар Самуил стана най-следеният в света във Flightradar24
БТА

Близо 10 000 души следяха в реално време маршрута от Солун към София, по който се превозват останките на средновековния български владетел

Полетът, с който тленните останки на цар Самуил се транспортират от Солун към София, стана най-следеният в света във Flightradar24.

Справка в платформата показва, че полет BGF004 по маршрута Солун – София е бил наблюдаван в реално време от близо 10 000 души, което го поставя убедително на първо място сред най-следените полети в момента.

На второ място в класацията е полет от Измир към Хамбург с близо 3000 следящи, което показва значителната разлика и силния интерес към полета, свързан с връщането на останките на цар Самуил.

Тленните останки бяха официално предадени по-рано днес от Гърция на България на церемония в Музея на византийската култура в Солун. На нея присъстваха премиерите на двете държави Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

Предвидено е останките да бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет "Спартан", след което да бъдат посрещнати с държавна церемония в центъра на столицата.

Огромният интерес към полета във Flightradar24 идва на фона на събирането на стотици граждани в центъра на София, които очакват пристигането на останките на цар Самуил.

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