Добри условия за туризъм в планините, температурите са между 0 и 6 градуса
Времето е ясно, а през изминалата нощ не са регистрирани инциденти, съобщиха от Планинската спасителна служба
Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.
Времето е ясно, като в най-високите части на планините духа умерен вятър. Температурите са между 0 и 6 градуса.
През изминалата нощ не са постъпвали сигнали за инциденти в планините, допълниха от спасителната служба.
През деня ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността се очакват над югоизточните райони, като на отделни места в Странджа е възможен краткотраен дъжд.
В планините също ще бъде предимно слънчево. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра - около 5 градуса.
В страната максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, а в София - около 19 градуса.