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Добри условия за туризъм в планините, температурите са между 0 и 6 градуса

Добри условия за туризъм в планините, температурите са между 0 и 6 градуса
БТА

Времето е ясно, а през изминалата нощ не са регистрирани инциденти, съобщиха от Планинската спасителна служба

Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Времето е ясно, като в най-високите части на планините духа умерен вятър. Температурите са между 0 и 6 градуса.

През изминалата нощ не са постъпвали сигнали за инциденти в планините, допълниха от спасителната служба.

През деня ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността се очакват над югоизточните райони, като на отделни места в Странджа е възможен краткотраен дъжд.

В планините също ще бъде предимно слънчево. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра - около 5 градуса.

В страната максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, а в София - около 19 градуса.

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