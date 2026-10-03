Шахматна легенда: Путин поръча убийството ми, но няма да се крия

Легендата на шахмата Гари Каспаров разкри, че е предупреден от службите в САЩ за планирана акция срещу него с цел физическото му ликвидиране. Изявлението му идва ден след публикация на испанския вестник „Ел Мундо“, според която той е бил мишена на предполагаем руски заговор за убийство.

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„Но няма да спра и няма да се крия“, написа Каспаров, като обеща да продължи противопоставянето си на руския президент Владимир Путин.

Публикацията идва, след като на 15 септември Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че на петима души са повдигнати обвинения във връзка с предполагаеми заговори за следене и убийства на руски дисиденти и извършване на нападения в Европа. Американските прокурори не са посочили публично Каспаров като мишена по това дело.

63-годишният Каспаров беше световен шампион по шахмат от 1985 до 2000 година. Макар да се оттегли от състезателния шахмат през 2005 година, той продължава да участва в шахматния живот чрез сътрудничеството си с Шахматния клуб в Сейнт Луис. Там наскоро изигра мач по шахмат 960 срещу българския гросмайстор Веселин Топалов, който загуби с 8:16.

През последните години Каспаров се утвърди като един от най-изявените критици на Путин. През 2012 година той беше арестуван пред съд в Москва, като според тогавашните сведения е бил подложен на полицейско насилие. Напусна Русия през 2013 година, а по-късно стана съосновател на Форума за свободна Русия, който събира представители на руската опозиция в Литва.

През 2022 година Русия го обяви за „чуждестранен агент“, през 2024 година го включи в списъка си с „терористи и екстремисти“, а по-късно същата година разпореди задочното му задържане. През май контролираната от руската държава информационна агенция ТАСС съобщи, че Каспаров е бил обявен за международно издирване през предходния декември.