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Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"
Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski

Премиерът на Северна Македония направи паралел между пренасянето на останките на Самуил в България и връщането на мощите на Гоце Делчев в Скопие

 

Днес министър-председателят на Северна Македония Християн Мицкоски коментира пренасянето на тленните останки на цар Самуил, от Гърция в България, като се позова на Бледското споразумение и историческия контекст след края на Втората световна война, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ от Скопие.

В отговор на журналистически въпрос как оценява прехвърлянето на останките и дали то може да се отрази на отношенията на Северна Македония с Гърция и България, Мицкоски заяви, че въпросът трябва да бъде разглеждан през призмата на Бледското споразумение.

"Коментирам това в контекста на Бледското споразумение, което беше постигнато непосредствено след капитулацията на фашистка България, която, бих казал, окупира територията на днешна Македония по време на Втората световна война", каза Мицкоски.

Премиерът на Северна Македония се позова и на изказване на бившия премиер Зоран Заев от ноември 2020 г. в интервю. Тогава Заев определи българското присъствие през Втората световна война като "администрация" на територията на днешна Северна Македония.

"Някои го наричат "администрация" от страна на политиците, за щастие те са бивши политици, тоест бивши политици на власт, което означава, че те все още са активни в опозицията по съвет на опозиционното ръководство, имат свои собствени марионетки там и ги управляват", каза Мицкоски.

По отношение на пренасянето на останките на цар Самуил Мицкоски направи паралел с връщането на мощите на Гоце Делчев в Скопие.

"Що се отнася до пренасянето на мощите, бих се върнал няколко десетилетия назад, когато мощите на македонския велик Делчев, в резултат на Бледския договор, бяха донесени в Скопие. И това е нещо, което би трябвало да ни накара като македонци да се гордеем, защото мощите на този велик човек, който е изпреварил времето си, символизират много за македонската идентичност", подчерта министър-председателят.

Мицкоски изрази съжаление, че според него днес малко хора споменават Бледското споразумение и договореното с него, като отбеляза, че става дума за събития отпреди няколко десетилетия.

ТАРАЛЕЖ припомнч, че Бледската спогодба от 1 август 1947 г. е договор между българския премиер Георги Димитров и югославския лидер Йосип Броз Тито, който цели създаването на обща Балканска федерация. Водена от комунистическата идеология, тогавашна България прави тежък компромис с националния си интерес. София се съгласява да даде автономия на Пиринска Македония и да започне насилствена македонизация на местното население, като планът е регионът по-късно да премине към Югославия. В замяна Белград обещава да върне на България Западните покрайнини и опрощава $25 милиона военни репарации, като двете страни договарят също премахване на визите и митнически съюз.

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