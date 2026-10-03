Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България
Снимка: БТА

Изданията акцентират върху научните изследвания, подкрепящи идентификацията на останките, и произхода на църковните реликви, пренесени в България през 1917 г.

Гръцките медии широко отразиха днешната церемония в Солун по предаването на тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, на България и връщането на 48 църковни реликви в Гърция. Основните акценти в публикациите са историческото значение на договореността, произходът на реликвите и научните данни, използвани при идентификацията на останките.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ определи договореността като "историческо споразумение" и проследи подписването на приемно-предавателните протоколи в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

ЕРТ припомня, че 48 реликви се връщат в Гърция повече от век след пренасянето им в България, докато гръцката страна предава останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил.

"Катимерини" поставя по-силен акцент върху въпроса за идентифицирането на останките. Изданието съобщава, позовавайки се на източници, запознати с преговорите, че са били извършени множество научни изследвания.

Сред тях е антропологичен анализ в лабораторията за археологически науки "Малкълм Х. Уинър" към Американската школа за класически изследвания в Атина, чиито резултати са били представени на българската страна в края на юли.

Извършен е и протеомен анализ в Центъра за археонауки в Бон към Университета "Райнише Фридрих-Вилхелм". Резултатите от него също са били предоставени на България.

Според "Катимерини" сред данните, подкрепящи първоначалната идентификация на проф. Николаос Муцопулос, са мястото на погребението, видът на саркофага, датирането на погребалната тъкан и следите от травма на лявата ръка.

Проф. Николаос Муцопулос е откривателят на останките на остров Свети Ахил.

Изданието съобщава още, че на България са предадени и останките от други два саркофага, открити в същата църква на остров Свети Ахил. Според проф. Муцопулос те принадлежат на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство.

"Катимерини" обръща внимание и на произхода на 48-те реликви, върнати на Гърция. Те са от манастира "Панагия Икосифиниса", манастира "Св. Йоан Предтеча" край Серес и митрополията на Серес и Нигрита.

Реликвите ще останат изложени в Музея на византийската култура до 5 ноември, след което ще бъдат предадени на съответните манастири според произхода им.

"Прото Тема" поставя основния акцент върху завръщането на 48-те реликви в Гърция и публикува снимки на част от тях. Изданието посочва, че предметите са били пренесени в България през 1917 г. по време на Първата световна война.

Солунското издание "Вория" също акцентира върху произхода на реликвите, като уточнява, че сред тях основно има църковна утвар и обкови на евангелия. Според "Вория" реликвите ще бъдат представени публично от министъра на културата Лина Мендони на 10 октомври.

Местното солунско издание "Тестивал" проследява и самото изнасяне на останките от музея и транспортирането им до летище "Македония" в Солун. Оттам те отпътуваха за България.

"Тестивал" публикува и видеоматериал от предаването и транспортирането на останките.

Още по темата

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България

Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България

В базиликата „Света София“ се провежда церемонията за полагането на тленните останки на цар Самуил

В базиликата „Света София“ се провежда церемонията за полагането на тленните останки на цар Самуил

Проф. Иван Илчев: Завръщането на цар Самуил е удар не само в Скопие, но и за политиката на Белград

Проф. Иван Илчев: Завръщането на цар Самуил е удар не само в Скопие, но и за политиката на Белград

Радев при посрещането на цар Самуил: България е била и ще бъде!

Радев при посрещането на цар Самуил: България е била и ще бъде!

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Много българи в Солун изпратиха тленните останки на Самуил

Много българи в Солун изпратиха тленните останки на Самуил

Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил

Мицотакис: Гърция изпълнява историческия си дълг, връщайки останките на цар Самуил

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

Водещи

АФП: Останките, смятани за цар Самуил, бяха върнати в България след десетилетия преговори с Гърция

АФП: Останките, смятани за цар Самуил, бяха върнати в България след десетилетия преговори с Гърция

  • Току-що
Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

  • Преди 19 минути
Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

  • Преди 22 минути
Командирът на ВВС: МиГ-29 и F-16 летяха заедно в името на България

Командирът на ВВС: МиГ-29 и F-16 летяха заедно в името на България

Г-7 освобождава петролни и дизелови резерви, но експерти предупреждават: недостигът остава

Г-7 освобождава петролни и дизелови резерви, но експерти предупреждават: недостигът остава

  • Преди 38 минути
Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

  • Преди 49 минути
"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

  • Преди 54 минути
Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

  • Преди 55 минути
ИПИ: Двойно по-високите данъчни оценки няма да решат проблема с приходите на общините

ИПИ: Двойно по-високите данъчни оценки няма да решат проблема с приходите на общините

  • Преди 1 час
Левски научи първия си съперник за Купата на България

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в саркофага в "Света София"

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в саркофага в "Света София"

Заради тежка катастрофа затвориха част от АМ „Тракия“

Заради тежка катастрофа затвориха част от АМ „Тракия“

  • Преди 1 час
Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

  • Преди 1 час
Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

  • Преди 2 часа
Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

  • Преди 2 часа