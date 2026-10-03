Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

Гръцките медии широко отразиха днешната церемония в Солун по предаването на тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, на България и връщането на 48 църковни реликви в Гърция. Основните акценти в публикациите са историческото значение на договореността, произходът на реликвите и научните данни, използвани при идентификацията на останките.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ определи договореността като "историческо споразумение" и проследи подписването на приемно-предавателните протоколи в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

ЕРТ припомня, че 48 реликви се връщат в Гърция повече от век след пренасянето им в България, докато гръцката страна предава останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил.

"Катимерини" поставя по-силен акцент върху въпроса за идентифицирането на останките. Изданието съобщава, позовавайки се на източници, запознати с преговорите, че са били извършени множество научни изследвания.

Сред тях е антропологичен анализ в лабораторията за археологически науки "Малкълм Х. Уинър" към Американската школа за класически изследвания в Атина, чиито резултати са били представени на българската страна в края на юли.

Извършен е и протеомен анализ в Центъра за археонауки в Бон към Университета "Райнише Фридрих-Вилхелм". Резултатите от него също са били предоставени на България.

Според "Катимерини" сред данните, подкрепящи първоначалната идентификация на проф. Николаос Муцопулос, са мястото на погребението, видът на саркофага, датирането на погребалната тъкан и следите от травма на лявата ръка.

Проф. Николаос Муцопулос е откривателят на останките на остров Свети Ахил.

Изданието съобщава още, че на България са предадени и останките от други два саркофага, открити в същата църква на остров Свети Ахил. Според проф. Муцопулос те принадлежат на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство.

"Катимерини" обръща внимание и на произхода на 48-те реликви, върнати на Гърция. Те са от манастира "Панагия Икосифиниса", манастира "Св. Йоан Предтеча" край Серес и митрополията на Серес и Нигрита.

Реликвите ще останат изложени в Музея на византийската култура до 5 ноември, след което ще бъдат предадени на съответните манастири според произхода им.

"Прото Тема" поставя основния акцент върху завръщането на 48-те реликви в Гърция и публикува снимки на част от тях. Изданието посочва, че предметите са били пренесени в България през 1917 г. по време на Първата световна война.

Солунското издание "Вория" също акцентира върху произхода на реликвите, като уточнява, че сред тях основно има църковна утвар и обкови на евангелия. Според "Вория" реликвите ще бъдат представени публично от министъра на културата Лина Мендони на 10 октомври.

Местното солунско издание "Тестивал" проследява и самото изнасяне на останките от музея и транспортирането им до летище "Македония" в Солун. Оттам те отпътуваха за България.

"Тестивал" публикува и видеоматериал от предаването и транспортирането на останките.