Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

Левски пак ще стане шампион, прогнозира Кокала

Бившият футболист и треньор на Левски Емил Велев - Кокала говори пред медиите на благотворителния мач между ветераните на Левски и лекарите от „Аджъбадем Сити Клиник“ на стадиона на НСА „Васил Левски“. Той коментира предстоящия двубой на националния отбор с Исландия, както и състоянието на Левски.

БФС избра новия селекционер на България

„Да се надяваме, че националите ще покажат по-добро лице от предишните два мача. Трябва да подходят по-сериозно, все пак представляват България. Трябва да са агресивни и да дадат повече от това, което видяхме за тези два мача. Сменихме поредния треньор. Не знам сега кой ще бъде. Не мисля, че трябва чужденец да води националния отбор", каза Велев по отношение на една от актуалните теми.

„Левски и този сезон е силен в първенството, играе и в Европа. Това се иска от Левски. Прогнозата ми е пак да сме шампиони. Не мисля, че Левски ще има проблем, като гледам конкурентите“, заяви Кокала в типичния си стил.

Още по темата

Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

Илия Груев: Трябва да покажем, че сме отбор, няма психологически проблем

Илия Груев: Трябва да покажем, че сме отбор, няма психологически проблем

Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

Кирил Котев след оставката на Димитров: Два срамни мача за България

Кирил Котев след оставката на Димитров: Два срамни мача за България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Левандовски подобри рекорд на Кристиано Роналдо

Левандовски подобри рекорд на Кристиано Роналдо

Световният №1 в тениса може да пропусне остатъка от сезона

Световният №1 в тениса може да пропусне остатъка от сезона

Водещи

АФП: Останките, смятани за цар Самуил, бяха върнати в България след десетилетия преговори с Гърция

АФП: Останките, смятани за цар Самуил, бяха върнати в България след десетилетия преговори с Гърция

Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

  • Преди 21 минути
Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

  • Преди 25 минути
Командирът на ВВС: МиГ-29 и F-16 летяха заедно в името на България

Командирът на ВВС: МиГ-29 и F-16 летяха заедно в името на България

Г-7 освобождава петролни и дизелови резерви, но експерти предупреждават: недостигът остава

Г-7 освобождава петролни и дизелови резерви, но експерти предупреждават: недостигът остава

  • Преди 41 минути
Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

  • Преди 51 минути
"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

  • Преди 56 минути
Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

  • Преди 57 минути
ИПИ: Двойно по-високите данъчни оценки няма да решат проблема с приходите на общините

ИПИ: Двойно по-високите данъчни оценки няма да решат проблема с приходите на общините

  • Преди 1 час
Левски научи първия си съперник за Купата на България

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в саркофага в "Света София"

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в саркофага в "Света София"

Заради тежка катастрофа затвориха част от АМ „Тракия“

Заради тежка катастрофа затвориха част от АМ „Тракия“

  • Преди 1 час
Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

  • Преди 1 час
Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

  • Преди 2 часа
Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

  • Преди 2 часа