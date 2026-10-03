Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

Бившият футболист и треньор на Левски Емил Велев - Кокала говори пред медиите на благотворителния мач между ветераните на Левски и лекарите от „Аджъбадем Сити Клиник“ на стадиона на НСА „Васил Левски“. Той коментира предстоящия двубой на националния отбор с Исландия, както и състоянието на Левски.

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„Да се надяваме, че националите ще покажат по-добро лице от предишните два мача. Трябва да подходят по-сериозно, все пак представляват България. Трябва да са агресивни и да дадат повече от това, което видяхме за тези два мача. Сменихме поредния треньор. Не знам сега кой ще бъде. Не мисля, че трябва чужденец да води националния отбор", каза Велев по отношение на една от актуалните теми.

„Левски и този сезон е силен в първенството, играе и в Европа. Това се иска от Левски. Прогнозата ми е пак да сме шампиони. Не мисля, че Левски ще има проблем, като гледам конкурентите“, заяви Кокала в типичния си стил.