80 % от средствата по държавната помощ за земеделските стопани ще бъдат за сектор „Животновъдство“
Ще бъдат отпуснати 1,8 млн. евро за животновъдите, засегнати от шарката по дребните преживни животни
80 процента от средствата по държавната помощ de minimis за земеделските стопани ще бъдат насочени към сектор „Животновъдство“, заяви в Сливен заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков.
Той участва в „Деня на българския производител – Сливен 2026“.
По думите му по извънредната помощ de minimis за стопаните в секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ е предвиден бюджет от 45,6 млн. лева, предава БТА.
Приемът на заявления е приключил на 2 октомври, като са подадени около 20 хиляди заявления.
Неделков посочи, че на заседание на Държавен фонд „Земеделие“ е гласувано подпомагане в размер на 1,8 млн. евро за животновъдите, засегнати от шарката по дребните преживни животни. Помощта достига до 8 евро за едно животно за стопани, чиито животновъдни обекти попадат в населени места с въведени ограничителни мерки.
Заради усложнената епизоотична обстановка на изложението в Сливен не са представени животни от този вид, каза заместник-министърът.
Той съобщи още, че започват плащанията към земеделските стопани по Кампания 2026. Първото плащане ще бъде по Преходната национална помощ за говеда, овце-майки и кози-майки, като за двете интервенции са утвърдени 20,6 млн. евро.
Той пожела на участниците удовлетворение от труда, който стои зад представените животни и продукти.