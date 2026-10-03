Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

Поставеният под номер 1 в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Пекин от сериите АТП 500, с което си осигури среща с шесткратния шампион в надпреварата Новак Джокович. В двубой от втория кръг германецът победи само за 55 минути представителя на домакините от Китай Цзюнчън Шан с 6:0, 6:3.

Световният №1 в тениса може да пропусне остатъка от сезона

Зверев и Джокович имат 14 мача помежду си. 39-годишният сърбин води с 9:5 победи. Той спечели и последната им среща на четвъртфиналите на „Ролан Гарос" миналата година, но в последните шест двубоя балансът им е 3:3.

Към четвъртфиналите в Пекин продължават и руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов. Първият се наложи с 6:4, 6:3 срещу германеца Ян-Ленард Щруф, а Рубльов надигра с 6:2, 3:6, 6:4 сънародника си Роман Сафиулин.