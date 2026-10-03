Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин
БТА

Поставеният под номер 1 в схемата даде само три гейма на китаец

Поставеният под номер 1 в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Пекин от сериите АТП 500, с което си осигури среща с шесткратния шампион в надпреварата Новак Джокович. В двубой от втория кръг германецът победи само за 55 минути представителя на домакините от Китай Цзюнчън Шан с 6:0, 6:3.

Световният №1 в тениса може да пропусне остатъка от сезона

Зверев и Джокович имат 14 мача помежду си. 39-годишният сърбин води с 9:5 победи. Той спечели и последната им среща на четвъртфиналите на „Ролан Гарос" миналата година, но в последните шест двубоя балансът им е 3:3.

Към четвъртфиналите в Пекин продължават и руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов. Първият се наложи с 6:4, 6:3 срещу германеца Ян-Ленард Щруф, а Рубльов надигра с 6:2, 3:6, 6:4 сънародника си Роман Сафиулин.

 

Още по темата

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

Зверев тръгна с победа в Пекин и атакува върха

Зверев тръгна с победа в Пекин и атакува върха

Иван Иванов тренира с Анди Мъри в академията на Надал

Иван Иванов тренира с Анди Мъри в академията на Надал

Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Порто, Григор Димитров се отказа

Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Порто, Григор Димитров се отказа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

Левандовски подобри рекорд на Кристиано Роналдо

Левандовски подобри рекорд на Кристиано Роналдо

Световният №1 в тениса може да пропусне остатъка от сезона

Световният №1 в тениса може да пропусне остатъка от сезона

Водещи

АФП: Останките, смятани за цар Самуил, бяха върнати в България след десетилетия преговори с Гърция

АФП: Останките, смятани за цар Самуил, бяха върнати в България след десетилетия преговори с Гърция

Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

  • Преди 22 минути
Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

Саръбоюков завършва 2026 година като №3 в света

  • Преди 26 минути
Командирът на ВВС: МиГ-29 и F-16 летяха заедно в името на България

Командирът на ВВС: МиГ-29 и F-16 летяха заедно в името на България

Г-7 освобождава петролни и дизелови резерви, но експерти предупреждават: недостигът остава

Г-7 освобождава петролни и дизелови резерви, но експерти предупреждават: недостигът остава

  • Преди 42 минути
Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

Илияна Йотова: Душата на цар Самуил намери своя път към родината

  • Преди 52 минути
"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

"Асошиейтед Прес": Цар Самуил се завръща в България след десетилетия преговори с Гърция

  • Преди 57 минути
Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

  • Преди 58 минути
ИПИ: Двойно по-високите данъчни оценки няма да решат проблема с приходите на общините

ИПИ: Двойно по-високите данъчни оценки няма да решат проблема с приходите на общините

  • Преди 1 час
Левски научи първия си съперник за Купата на България

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в саркофага в "Света София"

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в саркофага в "Света София"

Заради тежка катастрофа затвориха част от АМ „Тракия“

Заради тежка катастрофа затвориха част от АМ „Тракия“

  • Преди 1 час
Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

Цар Самуил и 48 реликви: Как медиите в Гърция отразиха историческата размяна с България

  • Преди 1 час
Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

  • Преди 2 часа
Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

Емил Велев: Не трябва чужденец да води националния отбор

  • Преди 2 часа