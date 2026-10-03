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Световният №1 в тениса може да пропусне остатъка от сезона

Световният №1 в тениса може да пропусне остатъка от сезона
БТА

Контузията на Яник Синер се оказа по-сериозна от очакваното

Здравословните проблеми на италианския тенисист Яник Синер се оказаха по-сериозни от очакваното, принуждавайки го да се оттегли и от Мастърс турнира в Шанхай. Нарастват съмненията дали той ще се завърне на корта до края на календарната година след обезпокоителни резултати от медицински прегледи.

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Италианецът е извън кортовете още от победата си на „Уимбълдън" в средата на юли. След като се отказа от участие на US Open, първоначалните очаквания бяха, че ще се завърне навреме за азиатското турне. Това обаче не се случи - първоначално той се оттегли от надпреварата в Пекин, а сега последва и новината за Шанхай.

„За съжаление, въпреки че се надявах, няма да мога да играя на Мастърс турнира в Шанхай тази година. Винаги съм се наслаждавал да играя на този турнир и съжалявам, че няма да мога да го направя следващата седмица. Благодаря на всички за подкрепата“, написа Синер в своите профили.

 

 

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