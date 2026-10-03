Дигиталната ревност: Кога Find My, last seen и Instagram се превърнаха в част от връзките?

"Защо не ми отговаряш, като си онлайн?", "Коя е тази, която те последва?", "Защо си спрял локацията си?" - въпроси, които допреди години трудно биха съществували, днес са част от ежедневието на много двойки.

Find My, Instagram, Messenger и други приложения ни позволяват да знаем повече за човека до нас от всякога. Можем да видим кога е бил активен, какво е харесал, кого е последвал, а понякога и къде точно се намира.

Самите функции обаче не са проблем. Споделянето на местоположение например може да бъде удобно, когато чакаме някого, пътуваме или просто искаме близък човек да знае, че сме се прибрали безопасно. Изследване, публикувано през 2026 г., показва, че романтичните партньори са най-честите хора, с които участниците споделят локацията си, като сред основните причини са удобството, практичността и сигурността.

Границата започва да се размива, когато споделянето се превърне в проверка.

Едно е да погледнеш кога партньорът ти ще се прибере. Съвсем друго е да отваряш картата през няколко минути, за да проверяваш дали действително е там, където е казал.

Същото се случва и в социалните мрежи. Един нов последовател, харесана снимка или реакция на story могат да бъдат достатъчни, за да започне спор, въпреки че сами по себе си дават много малко информация за отношенията между двама души.

Технологиите показват действието, но рядко дават контекста зад него.

Виждаме "active now", но не знаем защо човекът не отговаря. Виждаме местоположението му, но не знаем защо е там. Виждаме ново последване в Instagram, но не знаем откъде двамата се познават.

Точно в това празно пространство лесно се настанява ревността.

Проучване, проследило 322 млади хора между 18 и 29 години в продължение на две години, установява връзка между ревността, породена от социалните мрежи, по-честото електронно наблюдение на партньора и по-ниската удовлетвореност от връзката впоследствие.

Има обаче една проста разлика между споделяне и контрол - дали човек може спокойно да каже "не".

Да дадеш локацията си доброволно е едно. Да чуеш "ако нямаш какво да криеш, защо я спираш?" е друго. Същото важи за паролите, телефона и достъпа до социалните мрежи.

Може би именно там минава границата на дигиталната ревност - не през това дали една двойка използва Find My, а през какво се случва, когато единият вече не иска да бъде наблюдаван.

Никога не сме имали толкова много информация за човека до нас - кога е онлайн, къде е, кого следва и какво харесва.

Но повече информация невинаги означава повече доверие.