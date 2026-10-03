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Левски научи първия си съперник за Купата на България

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Спартак Плевен обърна Крумовград с гол на нигериец

Левски научи първия си съперник в турнира за Купата на България за сезон 2026/27. „Сините" ще гостуват на втородивизионния Спартак Плевен. „Гладиаторите" стигнаха до този сблъсък, след като победиха като гост третодивизионния Крумовград с 2:1. Така плевенчани си гарантираха среща с Левски във фазата на 1/16-финалите.

Какво отреди жребият за Купата на България?

Гостите изиграха слабо първо полувреме, в което Веселин Марчев даде аванс на Крумовград в 38-ата минута, а в 45-ата уцели греда. В началото на втората част още два пъти гредата помогна на Спартак, като в единия случай имаше отлична намеса и на вратаря Петър Петров.

Направените промени от Красимир Бислимов обаче дадоха резултат и резервата Клейтън Тиесен изведе по отличен начин Преслав Антонов, който изравни в 75-ата минута. След още 10 нападателят асистира на нигериеца Шола Аделани за пълния обрат.

Така Спартак ще се изправи срещу Левски в следващия кръг, който е насрочен между 17 и 20 октомври. Между двете срещи столичани ще играят в Лига Европа с НЕК Наймеген (гостуване на 15 октомври) и Виктория Пилзен (гостуване на 22 октомври).

 

 

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