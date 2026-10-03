Командирът на ВВС: МиГ-29 и F-16 летяха заедно в името на България

"Това е историческо събитие, с което само можем да се гордеем и се надявам тези събития да обединяват повече българите и да показват, че сме силна нация", заяви пред БНТ командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

Думите му дойдоха след като изтребители от авиобаза "Граф Игнатиево" ескортираха военнотранспортния самолет "Спартан", който пренесе тленните останки на цар Самуил от Гърция до България.

Русев акцентира и върху съвместния полет на двата типа изтребители, използвани от българските ВВС.

"Днес беше ден, в който показахме, че и двата ни изтребителя могат да летят и да изпълняват задачи - да летим заедно в името на България. Това са събития, които ни обединяват!", каза командирът на ВВС.

Пилотите също свързаха участието си в историческата церемония с примера на средновековния български владетел.

"Ние в Българската армия се учим от хората с чест, от тези като цар Самуил, които са били готови да жертват живота си в името на България", споделиха те.

След пристигането на "Спартан"-а тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати с държавни и военни почести в София, а по-късно бяха положени в мраморния саркофаг в базиликата "Света София".