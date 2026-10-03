Тръмп отнема военни средства от Северна Македония и ги насочва към Латинска Америка

Северна Македония е сред държавите, от които САЩ пренасочват военно финансиране към четири латиноамерикански страни. Става дума за над 52 млн. долара, първоначално предназначени за Словакия, Северна Македония, Тунис и Ирак, които сега се насочват към Колумбия, Еквадор, Панама и Перу. The Washington Post съобщава, че трансферът е част от промяната в американските приоритети към Западното полукълбо.

Администрацията е решила да продължи с пренасочването въпреки възраженията на двама водещи демократи в Конгреса. Сенаторът Джийн Шахийн и конгресменът Грегъри Мийкс са уведомили държавния секретар Марко Рубио, че според тях трансферът нарушава законовите изисквания и че наложената от тях блокировка остава в сила. Това е позицията на двамата законодатели; няма съобщение за съдебно решение по спора.

Според писмото на Шахийн и Мийкс по-голямата част от средствата произхожда от пакет, одобрен от Конгреса през 2022 г. за Украйна и държави, засегнати от войната. Законодателите твърдят, че Държавният департамент не е обяснил убедително как финансирането за четирите латиноамерикански държави отговаря на заложените в закона условия. В писмото им се посочва още, че ведомството е потвърдило липсата на съществена военна помощ от тези държави за Украйна или за европейските партньори, засегнати от войната.

Държавният департамент е защитило пренасочването с аргумента, че средствата ще подкрепят борбата с наркотрафика и сигурността около Панамския канал. Според The Washington Post ведомството не е отговорило пряко на твърдението, че трансферът противоречи на законовите ограничения.