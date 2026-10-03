Цветлин Йовчев: Убийството на Илиян Филипов може да размести пластовете на организираната престъпност

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов може да доведе до разместване на пластовете в организираната престъпност, но все още е рано да се правят категорични изводи за мотивите зад покушението. Това коментира в ефира на "Офанзива" по NOVA NEWS с Любо Огнянов бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев.

Йовчев посочи, че по време на ръководенето му на ДАНС името на Филипов не е фигурирало сред лицата, представляващи оперативен интерес или обект на разследване.

"Нямам спомен това лице да ми е попадало като име и не е фигурирал като обект на оперативен интерес или на разследване, докато съм бил в това си качество председател на ДАНС и по-късно като министър на вътрешните работи", каза Йовчев.

Според него информацията, която излиза след убийството, очертава рисков профил на бизнесмена. Като фактори той посочи бързото разрастване на бизнеса в различни направления, както и дейности в международния транспорт, недвижимите имоти и футбола.

"Наблюдаваме бърза експанзия на бизнеса в няколко направления, която може би надвишава нормалните норми на възвръщаемост на капитала. Имаме и бизнеси, които в съвкупност представляват част от такъв рисков профил - международен транспорт, недвижими имоти и притежание на футболен клуб. Към това може да се добави, че съществуват връзки с лица, които са криминално проявени", заяви той.

Бившият шеф на ДАНС не изключи нито една от възможните версии за мотива за убийството. Според него трябва да бъде изяснено какъв точно конфликт стои зад покушението.

"И двете версии са възможни. Защото наистина може да става въпрос за емоционална реакция в момента, в който е станал някакъв конфликт. Ако извършителят е притежавал оръжие, той да е застрелял жертвата. Но са възможни и по-дълбоки мотиви", каза Йовчев.

По думите му начинът, по който е извършено престъплението, по-скоро не сочи към сериозна предварителна подготовка. Бързото задържане на заподозрения, от своя страна, може да е свързано с материални следи, оставени при извършването на престъплението.

Йовчев коментира и присъствието на Славчо Мегеров в близкото обкръжение на Филипов. Според него именно тези отношения са сред факторите, които допринасят за определянето на профила на убития бизнесмен като рисков.

"Абсолютно е странно. Аз затова посочих, че съчетанието включително от тези връзки със Славчо Мегеров също е един от факторите, които правят профила на убития рисков, защото не е естествено към момента бизнесмен и то от такъв ранг да поддържа връзки, да има съвместен бизнес с криминално проявен. И то не е инцидентно да има някаква криминална проява. Това е рецидивист", заяви той.

Според Йовчев отношенията между Филипов и лица с криминално минало са сред обстоятелствата, които трябва да бъдат изяснени в рамките на разследването.

Бившият председател на ДАНС посочи и необходимостта от бързо изясняване на отношенията между вътрешния министър Иван Демерджиев и убития бизнесмен, за които беше поставен въпрос в парламента.