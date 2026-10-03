Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Цветлин Йовчев: Убийството на Илиян Филипов може да размести пластовете на организираната престъпност

Цветлин Йовчев: Убийството на Илиян Филипов може да размести пластовете на организираната престъпност
Снимка: NOVA NEWS

Бившият председател на ДАНС не изключва различни мотиви за покушението и определя бизнес профила на Филипов като рисков

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов може да доведе до разместване на пластовете в организираната престъпност, но все още е рано да се правят категорични изводи за мотивите зад покушението. Това коментира в ефира на "Офанзива" по NOVA NEWS с Любо Огнянов бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев.

Йовчев посочи, че по време на ръководенето му на ДАНС името на Филипов не е фигурирало сред лицата, представляващи оперативен интерес или обект на разследване.

"Нямам спомен това лице да ми е попадало като име и не е фигурирал като обект на оперативен интерес или на разследване, докато съм бил в това си качество председател на ДАНС и по-късно като министър на вътрешните работи", каза Йовчев.

Според него информацията, която излиза след убийството, очертава рисков профил на бизнесмена. Като фактори той посочи бързото разрастване на бизнеса в различни направления, както и дейности в международния транспорт, недвижимите имоти и футбола.

"Наблюдаваме бърза експанзия на бизнеса в няколко направления, която може би надвишава нормалните норми на възвръщаемост на капитала. Имаме и бизнеси, които в съвкупност представляват част от такъв рисков профил - международен транспорт, недвижими имоти и притежание на футболен клуб. Към това може да се добави, че съществуват връзки с лица, които са криминално проявени", заяви той.

Бившият шеф на ДАНС не изключи нито една от възможните версии за мотива за убийството. Според него трябва да бъде изяснено какъв точно конфликт стои зад покушението.

"И двете версии са възможни. Защото наистина може да става въпрос за емоционална реакция в момента, в който е станал някакъв конфликт. Ако извършителят е притежавал оръжие, той да е застрелял жертвата. Но са възможни и по-дълбоки мотиви", каза Йовчев.

По думите му начинът, по който е извършено престъплението, по-скоро не сочи към сериозна предварителна подготовка. Бързото задържане на заподозрения, от своя страна, може да е свързано с материални следи, оставени при извършването на престъплението.

Йовчев коментира и присъствието на Славчо Мегеров в близкото обкръжение на Филипов. Според него именно тези отношения са сред факторите, които допринасят за определянето на профила на убития бизнесмен като рисков.

"Абсолютно е странно. Аз затова посочих, че съчетанието включително от тези връзки със Славчо Мегеров също е един от факторите, които правят профила на убития рисков, защото не е естествено към момента бизнесмен и то от такъв ранг да поддържа връзки, да има съвместен бизнес с криминално проявен. И то не е инцидентно да има някаква криминална проява. Това е рецидивист", заяви той.

Според Йовчев отношенията между Филипов и лица с криминално минало са сред обстоятелствата, които трябва да бъдат изяснени в рамките на разследването.

Бившият председател на ДАНС посочи и необходимостта от бързо изясняване на отношенията между вътрешния министър Иван Демерджиев и убития бизнесмен, за които беше поставен въпрос в парламента.

Още по темата

Цветлин Йовчев: България е уязвима от руска пропаганда

Цветлин Йовчев: България е уязвима от руска пропаганда

Цветлин Йовчев: Рискът от атака срещу България нараства, възможни са два сценария

Цветлин Йовчев: Рискът от атака срещу България нараства, възможни са два сценария

Цветлин Йовчев за дрона край Кардам: Няма сериозни рискове към момента

Цветлин Йовчев за дрона край Кардам: Няма сериозни рискове към момента

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Наталия Киселова: Причината за убийството на Илиян Филипов е по-скоро икономическа

Наталия Киселова: Причината за убийството на Илиян Филипов е по-скоро икономическа

Проф. Георги Николов: Самуил намери покой в родната си земя 1000 години след смъртта си

Проф. Георги Николов: Самуил намери покой в родната си земя 1000 години след смъртта си

Проф. Иван Илчев: Завръщането на цар Самуил е удар не само в Скопие, но и за политиката на Белград

Проф. Иван Илчев: Завръщането на цар Самуил е удар не само в Скопие, но и за политиката на Белград

Колко мляко има в млечните продукти? Браншът предупреждава за липса на контрол

Колко мляко има в млечните продукти? Браншът предупреждава за липса на контрол

Надежда Дойчева: Случаят "Семерджиев" показа как системата може да пази нарушителите

Надежда Дойчева: Случаят "Семерджиев" показа как системата може да пази нарушителите

Водещи

Мая Санду: Пет дрона и ракети са нарушили въздушното пространство на Молдова

Мая Санду: Пет дрона и ракети са нарушили въздушното пространство на Молдова

  • Преди 5 минути
На живо: Исландия вкара във вратата на България

На живо: Исландия вкара във вратата на България

  • Преди 5 минути
Бразилия вкара 4 гола в исторически мач срещу Индия

Бразилия вкара 4 гола в исторически мач срещу Индия

  • Преди 13 минути
70 000 души протестираха в Мадрид заради жилищната криза, демонстрации имаше в над 50 града в Испания

70 000 души протестираха в Мадрид заради жилищната криза, демонстрации имаше в над 50 града в Испания

  • Преди 25 минути
УЕФА може да изхвърли Барселона от Шампионската лига

УЕФА може да изхвърли Барселона от Шампионската лига

  • Преди 36 минути
Божидар Божанов: Институциите трябва да проверят всички връзки около убийството на Илиян Филипов

Божидар Божанов: Институциите трябва да проверят всички връзки около убийството на Илиян Филипов

  • Преди 40 минути
Васил Терзиев: Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, днес Средец го посреща достойно

Васил Терзиев: Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, днес Средец го посреща достойно

Балкан спечели Суперкупата на България по баскетбол

Балкан спечели Суперкупата на България по баскетбол

Наталия Киселова: Причината за убийството на Илиян Филипов е по-скоро икономическа

Наталия Киселова: Причината за убийството на Илиян Филипов е по-скоро икономическа

  • Преди 1 час
Русия призова чужденците да напуснат Киев и предупреди за нови "масирани ответни удари"

Русия призова чужденците да напуснат Киев и предупреди за нови "масирани ответни удари"

  • Преди 2 часа
На живо: България гостува на Исландия в Лигата на нациите (състави)

На живо: България гостува на Исландия в Лигата на нациите (състави)

  • Преди 2 часа
Цветлин Йовчев: Убийството на Илиян Филипов може да размести пластовете на организираната престъпност

Цветлин Йовчев: Убийството на Илиян Филипов може да размести пластовете на организираната престъпност

  • Преди 2 часа
В Португалия: Жорже Жезус е готов да зарови томахавката с Роналдо

В Португалия: Жорже Жезус е готов да зарови томахавката с Роналдо

  • Преди 2 часа
Проф. Георги Николов: Самуил намери покой в родната си земя 1000 години след смъртта си

Проф. Георги Николов: Самуил намери покой в родната си земя 1000 години след смъртта си

  • Преди 2 часа
Тръмп отнема военни средства от Северна Македония и ги насочва към Латинска Америка

Тръмп отнема военни средства от Северна Македония и ги насочва към Латинска Америка

  • Преди 2 часа