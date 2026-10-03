Наталия Киселова: Причината за убийството на Илиян Филипов е по-скоро икономическа

Бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова коментира в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS няколко от актуалните теми от изминалата седмица. Сред тях бяха политическите спорове около Делян Пеевски, убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, предстоящият избор на Висш съдебен съвет и случаите с помилвания.

По думите на Киселова управляващите и депутатите от "Прогресивна България" ще продължат да поставят въпроси, свързани с лидера на ДПС и други лица, за които има данни за предишни дейности.

"Те ще продължат да атакуват не само лидера на ДПС, защото това е част от тяхното разбиране за разобличаване на корупцията", заяви Киселова.

Тя коментира и поставените от Делян Пеевски условия, при които би могло да се стигне до промени в управлението.

"Той хвърли ръкавица. Той изброи няколко предпоставки, за да напусне председателското място. Не мисля, че това ще се случи. Не мисля, че министърът на вътрешните работи ще бъде освободен заради това", изтъкна доц. Киселова.

Според нея обаче е важно твърденията, отправени от министър-председателя и министъра на вътрешните работи, да бъдат доказани, за да могат институциите да предприемат следващи действия.

По повод убийството на Илиян Филипов в Пловдив Киселова посочи, че в качеството си на председател на Народното събрание е получавала информация от службите. Тя припомни, че името на Филипов е било споменато по време на закрито заседание на парламента при обсъждане на въпроси, свързани с футболния клуб "Ботев" (Пловдив).

"В този контекст е единственият случай, който си спомням", каза тя.

Киселова допусна, че зад убийството може да стои мотив, който надхвърля личен конфликт.

"Може да има и личен мотив, но причините за това убийство според мен са много по-дълбоки", заяви тя.

По думите ѝ сред възможните обяснения са разчистване на стари сметки или опит за освобождаване на място за нов играч в строителния или транспортния бизнес.

"Това вече не мога да кажа конкретно, но според мен причината е по-скоро икономическа", добави Киселова.

Според бившия председател на парламента мотивите за убийството не трябва да се разглеждат единствено през призмата на личен конфликт, като тя посочи и възможни икономически причини.

Киселова коментира и предстоящия избор на Висш съдебен съвет. Тя определи като неподходящ начина, по който магистрати се включват в публичния дебат чрез писма, и призова професионалните позиции да бъдат защитавани основно чрез актовете на магистратите.

Според нея при предстоящия избор на ВСС е важно да има представители и извън професионалната магистратска общност. Киселова отбеляза, че сред номинираните за парламентарната квота има повече юристи, които не са магистрати от кариерата.

"Това ще даде възможност за по-свеж и по-различен поглед от строго професионалния", посочи тя.

Киселова смята, че съдебната система има нужда и от сериозна реформа на Инспектората. Тя постави и въпроса за съответствието между доходите и имуществото на магистратите.

По темата за помилванията Киселова обясни, че процедурата се отнася до хора, които в момента изтърпяват присъда. При вземането на решение се разглеждат различни обстоятелства, настъпили след влизането на присъдата в сила.

Тя подчерта значението на медицинските становища при случаи, в които има здравословен проблем.

"Разбира се, лекарското становище е важно и тогава, когато има съмнения или данни за тежко здравословно състояние на осъдения", каза Киселова.

Според нея по-същественият въпрос при някои от нашумелите случаи е какво се случва след помилването и дали твърденията за последваща незаконна дейност са подкрепени от действия на прокуратурата и други компетентни институции.

Киселова коментира и въпроса дали върху лекарските комисии може да бъде оказван натиск. Според нея съществуват два възможни подхода - максимална публичност или запазване на самоличността на членовете на комисиите.

Така дебатът около помилванията според Киселова не се изчерпва с решението за освобождаване от или намаляване на наказанието, а включва и контрола върху последващите действия и медицинските оценки.