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На живо: България гостува на Исландия в Лигата на нациите (състави)

На живо: България гостува на Исландия в Лигата на нациите (състави)
БТА

Мачът в Рейкявик е дебют за селекционера Атанас Рибарски

България гостува на Исландия в третия си мач от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Двубоят в Рейкявик е с начален час 19:00 часа и ще бъде официален дебют за новия селекционер Атанас Рибарски. Той ще води временно отбора след оставката на Александър Димитров.

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Националите започнаха разочароващо турнира и записаха историческа домакинска загуба от Люксембург (1:2), а след това не успяха да победят и сочения за най-слаб тим в групата - Естония (0:0). Тези два резултата доведоха и до оставката на Александър Димитров.

В исторически план България има доста положителен баланс срещу Исландия - четири победи от общо пет двубоя с обща голова разлика 12:7. Това обаче не може да бъде успокоение за националния отбор, който ще бъде с нов селекционер в лицето на Атанас Рибарски.

Исландия: 12. Хакон Валдимарсон – 18. Микаел Андерсон, 17. Арон Гунарсон, 23. Хьордур Магнусон, 19. Микаел Елертсон – 8. Исак Йоханесон, 6. Андри Балдурсон, 7. Хакон Харалдсон – 11. Йон Торстеинсон, 9. Ори Оскарсон (К), 21. Арнор Сигурдсон

България: 1. Даниел Наумов – 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров (К), 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски – 8. Андриан Краев, 14. Асен Чандъров, 4. Илия Груев – 20. Лукас Петков, 9. Атанас Илиев, 11. Георги Русев

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