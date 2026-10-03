Васил Терзиев: Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, днес Средец го посреща достойно

Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, а днес София го посреща достойно. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод посрещането на тленните останки на българския владетел от Гърция и полагането им в базиликата "Света София", съобщиха от Столичната община.

Терзиев определи връщането на тленните останки на Самуил като голямо постижение на българската дипломация. Той благодари на всички, работили през годините за осъществяването му, както и на Гърция за разбирателството, което е направило церемонията възможна.

"За мен като кмет това е особена чест. Нашият град има свое място в историята на този български владетел - история, която заслужава да познаваме и да предаваме на децата си", каза Терзиев.

Кметът припомни историческата връзка между цар Самуил и древния Средец. През 986 г. градът устоява на двадесетдневната обсада на армията на византийския император Василий II.

Самуил се отправя към обсадената крепост, след което византийската армия е принудена да се оттегли. Скоро след това българската войска ѝ нанася тежко поражение при Траянови врата.

"Средец остава български. И съпротивата на нашия град става част от една от големите победи в българската история", подчерта Терзиев.

Той посочи още, че след смъртта на Самуил и покоряването на България Василий II потвърждава правата на Охридската архиепископия. В грамотите си императорът се позовава на българските епископства при царете Петър и Самуил, сред които е и Средец.

По думите на Терзиев дори след загубата на държавната независимост българското име и църковната приемственост са се запазили.

"Тази история ни напомня колко дълбоки са корените ни и колко голяма е отговорността да ги пазим", каза кметът.

Терзиев акцентира и върху символиката на днешното връщане на тленните останки на Самуил. Според него история, белязана от войни, днес може да се превърне в повод за сближаване между България и Гърция.

"Има дълбок смисъл в това, че история, белязана от войни, днес ни събира чрез приятелство и взаимно уважение. Днес България и Гърция са част от едно европейско семейство, в което различията не ни разделят, а взаимното уважение и споделените ценности ни помагат да градим общо бъдеще", заяви той.

По думите му националната гордост може да съществува едновременно с уважението към другите. Той подчерта и необходимостта историческата памет да бъде предавана на следващите поколения "без омраза към другите, но и без забрава за самите себе си".

"Историята не започва с нас. От нас зависи как ще продължи паметта за нея. Днес София посреща Самуил с почит. И с отговорността да пази разказа за него жив", заяви Васил Терзиев.

Тленните останки на цар Самуил вече са положени в базиликата "Света София" - храма, дал името на българската столица, където бъдещите поколения ще могат да отдават почит на владетеля, посочиха от Столичната община.

По-рано с държавна церемония в София бяха посрещнати тленните останки на цар Самуил, които бяха пренесени от Гърция в България.