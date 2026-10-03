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УЕФА може да изхвърли Барселона от Шампионската лига

УЕФА може да изхвърли Барселона от Шампионската лига
БТА

Реал Мадрид предостави допълнителни данни по случая „Негрейра“

Барселона може да получи тежко наказание от УЕФА, включително изваждане от Шампионската лига заради случая „Негрейра“. Европейската футболна централа потвърди, че разследването срещу каталунския клуб продължава, след като е получена допълнителна документация от Реал Мадрид.

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Случаят е свързан с плащанията на Барселона към компании, свързани с Хосе Мария Енрикес Негрейра - бивш заместник-председател на Техническата съдийска комисия в Испания. Именно това е в основата на продължаващото разследване на испанските власти, а отделно производство се води и от УЕФА.

От „Камп Ноу“ побързаха да уточнят, че УЕФА не е открила ново дело срещу клуба. Според официалната позиция на Барселона процедурата е започнала още през 2023 г. и никога не е била окончателно приключвана. Каталунците подчертават още, че европейската централа само е потвърдила получаването на документите от Реал Мадрид, които ще бъдат оценени в рамките на вече съществуващото разследване.

В същото време публикации в Испания поставят въпроса дали при доказване на нарушения Барселона може да понесе спортно наказание. Сред обсъжданите възможности е изключване от европейските клубни турнири, включително Шампионската лига. Испанската Cadena SER посочва конкретни разпоредби от регламента на Шампионската лига, на които УЕФА би могла да се позове при евентуално решение за санкция.

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