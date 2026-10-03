Бразилия вкара 4 гола в исторически мач срещу Индия

Бразилия спечели убедително с 4:0 при гостуването на Индия в контролна среща. Петкратните световни шампиони доминираха и очаквано се поздравиха с успех на стадиона в Колката. Мачът беше исторически, тъй като „селесао" за първи път игра срещу Индия.

Крилото на Челси Естевао откри резултата в 28-а минута, а малко преди почивката нападателят на Фламенго - Педро, покачи на 2:0 след асистенция на Естевао.

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През втората част селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти даде шанс за изява на играчи предимно от бразилското първенство и тимът му стигна до още две попадения. Те бяха реализирани от бившия играч на Атлетико Мадрид Самуел Лино, който отбеляза в 58-ата минута и оформи крайното 4:0 в добавеното време на мача.

Бразилия продължава с азиатското турне и през ноември, когато ще изиграе два мача в Сингапур - срещу Япония (14 ноември) и домакините (17 ноември).