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На живо: Исландия скри топката на България с втори гол

На живо: Исландия скри топката на България с втори гол

Атанас Илиев и Георги Русев пропуснаха да вкарат през първото полувреме

Исландия и България играят при резултат 2:0 в мач от Лигата на нациите в Рейкявик. Домакините откриха резултата в 37-ата минута, когато скриха топката на нашата защита с хубава комбинация. Хакон Харалдсон намери капитана Ори Оскарсон, който преодоля Даниел Наумов с техничен диагонален удар. В 60-ата минута отново Оскарсон матира българския отбор след нова бърза атака.

Мачът започна равностойно, но постепенно исландците показаха установиха териториално предимство. В 19-ата минута само намеса на Кристиан Димитров предотврати сигурен гол. Йон Торстеинсон преодоля Иван Турицов и опита успореден на голлинията пас, който защитникът на Левски пресече. 

Българската селекция все пак показа достойнства в атака и отлични шансове за гол се откриха пред съотборниците от ЦСКА 1948 Атанас Илиев и Георги Русев. Първият не успа да уцели добре топката от перфектна позиция в 27-ата минута, а вторият не успя да преодолее вратаря на исландците, след като открадна топката и сам си създаде коридор за удар.

Второто полувреме започна с чудесен шанс за Оскарсон, чийто удар мина на сантиметри от страничния стълб. Нападателят на Реал Сосиедад все пак вката втория си гол в мача след точно час игра. Домакините организираха бързо нападение отдясно, където Микаел Андерсон подаде в наказателното поле и Оскарсон засече в мрежата - 2:0.

Двубоят в Рейкявик е официален дебют за новия селекционер Атанас Рибарски. Той ще води временно отбора след оставката на Александър Димитров.

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Националите започнаха разочароващо турнира и записаха историческа домакинска загуба от Люксембург (1:2), а след това не успяха да победят и сочения за най-слаб тим в групата - Естония (0:0). Тези два резултата доведоха и до оставката на Александър Димитров.

В исторически план България има доста положителен баланс срещу Исландия - четири победи от общо пет двубоя с обща голова разлика 12:7. Това обаче не може да бъде успокоение за националния отбор, който ще бъде с нов селекционер в лицето на Атанас Рибарски.

Исландия: 12. Хакон Валдимарсон – 18. Микаел Андерсон, 17. Арон Гунарсон, 23. Хьордур Магнусон, 19. Микаел Елертсон – 8. Исак Йоханесон, 6. Андри Балдурсон, 7. Хакон Харалдсон – 11. Йон Торстеинсон, 9. Ори Оскарсон (К), 21. Арнор Сигурдсон

България: 1. Даниел Наумов – 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров (К), 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски – 8. Андриан Краев, 14. Асен Чандъров, 4. Илия Груев – 20. Лукас Петков, 9. Атанас Илиев, 11. Георги Русев

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