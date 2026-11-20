Един от основните играчи в Реал Мадрид - Тибо Куртоа, ще подпише нов договор с клуба, съобщава Фабрицио Романо. Белгийският вратар ще удължи контракта си с "белите" до лятото на 2028 година.

Настоящото споразумение между двете страни изтича в края на този сезон, но ще бъде продължено с 12 месеца.

През октомври Куртоа потвърди, че води преговори с ръководството на Реал Мадрид. Тогава вратарят заяви, че иска да завърши професионалната си кариера на "Бернабеу".

Куртоа играе за Реал Мадрид от 2018 година насам. С тима белгиецът е спечелил две титли от Шампионската лига, четири от испанското първенство и една от Купата на краля.

През този сезон белгиецът има 15 мача във всички турнири.