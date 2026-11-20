Таксиметров автомобил „Фиат“ е катастрофирал рано сутринта на 19 ноември 2026 г., след като е напуснал пътното платно и е попаднал в нива край Стара Загора. Сигналът за произшествието е подаден около 04:38 ч. На място автомобилът е открит встрани от пътя, в района на Калояновското шосе, малко след надлеза на автомагистрала „Тракия“.

Зад волана е бил 22-годишен правоспособен шофьор. Според първоначалната информация той е изгубил контрол над автомобила, което е довело до катастрофата.

Местопроизшествието е посетено и обслужено от служители на сектор „Пътна полиция“. Водачът е транспортиран до болница в Стара Загора, където е оставен за наблюдение.

По случая в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР - Стара Загора е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, б. „б“ от Наказателния кодекс.