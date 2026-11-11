Наркобизнесът в Telegram: Дрога с локация, ценоразпис и плащане с крипто – как работи мрежата в Благоевград?

Амфетамин, рекламиран като „идеален за излитане в космоса“, MDMA, поръчки през Telegram, плащания с Revolut, Bitcoin и други платежни системи.

Наркотиците вече не се предлагат единствено по улиците, в заведенията или чрез познати. В Благоевград се натъкнахме на модел за разпространение, при който цялата комуникация между продавачи и клиенти се осъществява в Telegram, поръчките се приемат онлайн, плащанията минават през електронни платежни системи и криптовалути, а наркотиците се получават на предварително определени места.

От ТАРАЛЕЖ разполагаме с видеоматериали, кореспонденция и чатове, които показват различни етапи от този процес. (може да видите във видеото)

В тях се вижда как се изпращат конкретни локации, как чрез видеозаписи се показват местата, на които са оставени наркотичните вещества, как се заявяват количества и как се уточнява плащането. Става дума за комуникация, която изглежда организирана като завършена система за дистанционна търговия.

Клиентът не е необходимо да се среща лично с продавача. Той влиза в канал, като например: "Бутик НЛО", "puri4ka", "manicure@skapto" и други, разглежда предлаганите вещества, избира количество, извършва плащане и получава инструкции къде да намери поръчката си.

Един от най-съществените детайли в материалите, с които разполагаме, е наличието на своеобразно меню на наркотичните вещества.

В Telegram комуникацията се разпространява ценоразпис, в който са описани различни продукти, количества и съответните им стойности.

Сред тях е амфетамин, рекламиран с фразата „идеален за излитане в космоса“.

В менюто са посочени цени, започващи от 60 лева за 5 грама, като за 500 грама е записана цена от 1500 лева. Предлага се и MDMA, за който ценоразписът посочва 80 лева за един грам и 1250 лева за 50 грама.

Дрогата се предлага по начин, който наподобява онлайн каталог, а поръчката се оформя дистанционно. Материалите, с които разполага ТАРАЛЕЖ, дават възможност да се проследи не само какво се предлага, но и как се преминава от избора към плащането и получаването.

Особено интересна част от комуникацията е начинът, по който се извършват плащанията. В чатовете се обсъждат преводи чрез Revolut и други електронни платежни системи. Посочва се и възможност за плащане с Bitcoin и други криптовалути, включително чрез платформата Altcoins.bg.

Според комуникацията след извършване на плащането клиентът изпраща касова бележка или платежно потвърждение. След това получава следващите инструкции за поръчката. Така процесът придобива ясна последователност: избор на наркотично вещество, заявяване на количество, плащане, изпращане на потвърждение и получаване на информация за мястото, на което е оставена дрогата.

Друг съществен елемент от материалите са видеозаписите, чрез които се показват местата за получаване на наркотиците. Вместо традиционна среща между продавач и клиент, се използва модел, при който на купувача се изпраща конкретна локация. След това чрез видео се показва къде точно е оставено веществото. Това позволява получаването да се осъществи без пряк контакт между двете страни.

Комуникацията се води дистанционно, а мястото за получаване се определя предварително. Разполагаме с видеоматериали, които показват този начин на комуникация, както и с чатове, в които се вижда как се правят заявки и се изпращат указания.

До материалите достогнахме покрай разследването на ТАРАЛЕЖ за смъртта на Ивана от Благоевград, която беше намерена мъртва след падане от петия етаж.

Случаят повдигна редица въпроси – какво се е случило в часовете преди трагедията, каква е била средата, в която младите хора са се събрали, имало ли е употреба на наркотични вещества и какво всъщност се е случвало зад вратата на апартамента на Димитър.

Чатовете, с които ТАРАЛЕЖ разполага показват как Самуил, син на съдия Калинка Иванова си пазарува материал, като плаща (има ЕГН) на Александър Георгиев, който беше задържан, а по-късно освободен за смъртта на Ивана.

Интересен факт е, че всъщност Самуил Илиев е основен свидетел по делото срещу Александър Георгиев, но те най-необезпокоявано си се срещат, а прокуратурата не вижда никакъв проблем в това.

Припомняме, че първоначалната версия, че Ивана е скочила сама от петия етаж се опроверга, след като излезе медицинската експертиза, която показа, че в тялото ѝ не са открити алкохол и наркотични вещества.

За да проверим как гражданите възприемат ситуацията, потърсихме мнението на жители на Благоевград. В проведена от ТАРАЛЕЖ анкета хората споделят притесненията си, че наркоразпространението е сериозен проблем в града.

Особено тревожни са твърденията за разпространение около училищата и за въвличане на все по-млади хора. Според разказите на част от анкетираните съществуват практики, при които деца и младежи могат да бъдат привличани към подобна дейност чрез обещания за лесни пари. Хората описват два различни подхода към младите.

При по-бедните деца изкушението може да бъде възможността да изкарат някой лев, без да осъзнават напълно в какво се въвличат и какви могат да бъдат последствията. При по-заможните младежи наркотиците могат да бъдат представяни като начин за забавление, разнообразие и част от определен социален кръг.

Възниква и въпросът дали родителите, учителите и училищните ръководства имат достатъчно информация за тези рискове и дали съществува ефективна координация между тях и институциите.

По темата потърсихме информация от МВР и Окръжната прокуратура в Благоевград. Към момента те отказват да предоставят информация по поставените от нас въпроси.

Така остават без отговор редица съществени въпроси:

Има ли установени Telegram канали за разпространение на наркотични вещества в Благоевград?

Извършват ли се проверки на посочените в тях ценоразписи и комуникация за поръчки?

Проверяват ли се плащанията чрез Revolut, Bitcoin и други платежни системи, когато има данни, че са свързани с покупка на наркотици?

Има ли данни за организирано оставяне на наркотични вещества на предварително определени места?

Проверяват ли се сигналите за разпространение около училища и за въвличане на непълнолетни?

Липсата на публични отговори оставя гражданите без яснота дали проблемът е познат на органите и какви действия се предприемат.

Когато става дума за наркотични вещества, млади хора и сигнали за разпространение около училища, обществото има право да знае дали се извършват проверки и дали се предприемат мерки. Колко дълбоко е стигнал проблемът в Благоевград? Въпросът вече не е само кой продава наркотиците и кой ги купува. Въпросът е дали зад Telegram каналите стои по-голяма мрежа, колко хора са въвлечени в нея и дали сред тях има непълнолетни. Когато наркотичните вещества се предлагат с меню и ценоразпис, поръчките се приемат онлайн, плащанията се извършват чрез електронни системи и криптовалути, а получаването става на предварително изпратена локация, става дума за модел на разпространение, който не може да бъде подминат. А когато към това се добавят сигналите на жители за близост до училища и въвличане на деца, проблемът придобива още по-сериозни обществени измерения.

Особено тревожен е контрастът между публичните заявки на МВР и реалния проблем, който разкриваме. Новото правителство, в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, неведнъж отчита успехи в борбата с наркотиците – разкрити нарколаборатории, наркооранжерии, задържани дилъри и иззети количества забранени вещества.

Самият Демерджиев заявява, че противодействието на наркоразпространението е сред основните приоритети на ведомството. Но когато става дума за все по-достъпния модел за онлайн продажба на наркотици, поръчки през Telegram, плащания с дигитални финансови инструменти и доставки чрез предварително уговорени локации, остава въпросът: къде е МВР и какви конкретни действия предприема срещу тези канали за разпространение?

Най-важният въпрос остава: Кой стои зад дигиталната мрежа за наркоразпространение в Благоевград и защо все още няма публични отговори за мащаба на този проблем?

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