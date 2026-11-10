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Макрон търси нова рамка за сигурност в Европа

Макрон търси нова рамка за сигурност в Европа
АП/БТА

Новият ход на френския държавен глава съвпада с подготовката му за оттегляне от властта през пролетта

Френският президент Еманюел Макрон настоява Европейската политическа общност (ЕПО) да очертае „фундаменталните стълбове“ за бъдещата архитектура на сигурността в Европа, информира агенция Франс прес, позовавайки се на официално съобщение от Елисейския дворец. Инициативата ще бъде представена на предстоящата среща на върха на организацията в Дъблин.

Именно Макрон беше идеологът зад създаването на ЕПО, която сега се събира за своя девети форум. Основната мисия на този формат е да интегрира в общоевропейския политически диалог страни извън Европейския съюз, сред които Великобритания, Украйна, Молдова и Турция.

Новият ход на френския държавен глава съвпада с подготовката му за оттегляне от властта през пролетта. Неговата цел е да бетонира устойчивостта на платформата и да акцентира върху готовността на самите европейски държави самостоятелно да гарантират сигурността си. Проектът на Париж предвижда набелязването на пакет от взаимни приоритети, които обхващат както класическата отбрана, така и противодействието на хибридните атаки и осигуряването на продоволствените вериги.

От френското президентство изрично уточняват, че този ход няма за цел да ревизира или подкопава фундаменталните споразумения в рамките на НАТО или ЕС. Идеята е по-скоро да се демонстрира, че лидерите на над 40 държави на континента гледат в една посока, което да послужи за основа на бъдещи практически стъпки.

Следващия април Макрон ще се включи в последната си среща на ЕПО, домакин на която ще бъде Швейцария. Програмата на форумите вече е разчетена и заложена до края на 2028 г., което според администрацията в Париж е ясен знак, че организацията вече работи на пълни обороти.

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