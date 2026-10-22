Новини
Търси
Подкаст
Свят

Макрон забранява незаконните протести във Франция

Макрон забранява незаконните протести във Франция
АР/БТА

По-рано днес властите в няколко френски града наложиха забрани върху планирани демонстрации

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че проявите, определени като незаконни, няма да бъдат допускани през следващите дни. За демонстрациите, организирани от профсъюзи и други официално организирани групи, ще бъдат предлагани алтернативни маршрути с цел да се ограничат щетите по търговските обекти, съобщи Ройтерс.

Изявлението на Макрон последва среща с представители на разузнавателните служби и членове на правителството, посветена на задълбочаващата се криза в страната. Президентът обвини крайнолеви провокатори и вандали за безредиците и грабежите, извършени в събота в различни части на Франция.

По-рано днес властите в няколко френски града наложиха забрани върху планирани демонстрации. Решението дойде след уикенд, белязан от сблъсъци с полицията, грабежи и палежи, определени от Асошиейтед прес като едни от най-сериозните прояви на безредици във Франция през последните години.

В отговор на случващото се правителството засили мерките за сигурност. В отделни райони на Париж и в други градове, където редът вече е възстановен, бяха въведени полицейски часове.

Сред забранените прояви са демонстрациите, планирани за днес в Париж, Лион, Лил и Гренобъл. Ограниченията предизвикаха опасения сред част от обществеността, че могат да засегнат правото на гражданите да организират мирни протести.

Въпреки забраните ученически и студентски организации обявиха, че ще продължат мобилизацията си. Това се случва в началото на есенната ваканция, започнала тази седмица.

Парижката полиция аргументира решението за забрана с опасността от нови улични сблъсъци. През изминалия уикенд групи маскирани младежи влязоха в конфликти със силите на реда, ограбваха магазини и подпалваха автомобили.

В столицата ограниченията са предвидени да действат до 20:00 часа местно време. Те обхващат зони около Елисейския дворец, двете камари на парламента, основните железопътни гари, както и части от центъра на града, пострадали от грабежите.

Днешните прояви се разглеждаха и като подготовка за планирания за събота голям протест. Очаква се към него да се присъединят и активисти от движението на „Жълтите жилетки“, чиито демонстрации срещу високите цени на горивата разтърсиха Франция през 2018 и 2019 г., посочва Асошиейтед прес.

Властите в Лион също съобщиха за забрани на част от планираните шествия. Междувременно министър-председателят Себастиен Льокорню, който вчера разговаря с представители на профсъюзите, обяви, че за събота се подготвя мащабна операция за гарантиране на обществения ред. Целта е да се предотврати повторение на насилието, извършено от малки групи, и да се избегнат пропуските в сигурността, проявили се през уикенда.

По данни, огласени по-рано през седмицата от министъра на правосъдието Жералд Дарманен, от началото на насилствените прояви през уикенда са били задържани 123 души.

Дарманен съобщи още, че 95% от заподозрените в мародерства и нападения срещу полицаи са мъже, а 70% са пълнолетни. По думите му сред задържаните има както хора с имигрантски произход и чужденци, така и френски граждани, които са напълно интегрирани в обществото.

Още по темата

Макрон предупреди протестиращите във Франция: Няма да допуснем хаос и насилие по улиците

Макрон предупреди протестиращите във Франция: Няма да допуснем хаос и насилие по улиците

Макрон отказа оставката на вътрешния министър след размириците във Франция

Макрон отказа оставката на вътрешния министър след размириците във Франция

Най-малко трима загинали в наводнения в Южна Франция

Най-малко трима загинали в наводнения в Южна Франция

Франция учреди литературна награда за произведения, написани с помощта на изкуствен интелект

Франция учреди литературна награда за произведения, написани с помощта на изкуствен интелект

Неидентифицирани дронове са засечени над военни обекти във Франция

Неидентифицирани дронове са засечени над военни обекти във Франция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Украинец е арестуван в Германия по подозрение в шпионаж за Русия

Украинец е арестуван в Германия по подозрение в шпионаж за Русия

Руски представител: Взривените газопроводи „Северен поток“ ще заработят отново

Руски представител: Взривените газопроводи „Северен поток“ ще заработят отново

Водещи

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

  • Преди 3 минути
Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

  • Преди 8 минути
Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

  • Преди 15 минути
Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

  • Преди 33 минути
Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

  • Преди 47 минути
Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

  • Преди 57 минути
Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

  • Преди 60 минути