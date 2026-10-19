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Макрон отказа оставката на вътрешния министър след размириците във Франция

Макрон отказа оставката на вътрешния министър след размириците във Франция
АП/БТА

Френският президент настоя Лоран Нуниез да остане на поста си и да предложи нови мерки срещу насилието и грабежите

Френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, подадена след масовите протести и безредици във Франция през почивните дни. Това съобщи Елисейският дворец, цитиран от "Ройтерс".

Макрон е настоял Нуниез да остане на поста си, за да се запази установената командна структура в полицията и силите за сигурност. Президентът е поискал от него в най-кратки срокове да разработи нови мерки за противодействие на грабежите и насилието.

Решението идва след уикенд на масови демонстрации срещу високите разходи за живот, влошаващото се качество на обществените услуги и състоянието на образователната система.

В събота протестите в редица френски градове прераснаха в сериозни безредици. Бяха подпалени обществени сгради, разграбени магазини и нанесени материални щети.

Напрежението продължи и в неделя, когато в Париж и Марсилия избухнаха нови сблъсъци. Полицията за борба с безредиците се намеси, за да предотврати опити за разграбване на търговски обекти.

На фона на продължаващото обществено недоволство Макрон избра да запази ръководството на вътрешното министерство, като същевременно настоя за промяна в подхода към овладяването на насилието.

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