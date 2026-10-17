Макрон: Европа няма да изостави Украйна и ще засили подкрепата си

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че европейските държави ще продължат да подкрепят Украйна и работят за укрепване на способностите ѝ за ранно предупреждение при руски ракетни удари. Изявлението му идва на фона на несигурността около бъдещата подкрепа от САЩ и беше направено на пресконференция след срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи Франс прес.

"Няма да изоставим Украйна и украинците, защото това е война на съпротива срещу руската агресивна война", заяви Макрон.

По думите му неяснотите в позициите на някои политически лидери, очевидно визиращи американския президент Доналд Тръмп, правят още по-важно европейците да запазят последователността в действията си.

"Работим много активно, за да помогнем на Украйна да засили способността си за съпротива чрез сателитни изображения и системи за ранно предупреждение", добави той.

Макрон подчерта, че подкрепата за Киев не е въпрос на политическа благосклонност, а на интересите и сигурността на европейските държави.

"Помощта за Украйна не е въпрос на добра воля. Това е наш интерес, това е единодушната позиция на европейците и това е нашата сигурност", подчерта френският президент.

Той отправи критики към политиците, които настояват за прекратяване на финансовата помощ за Украйна, като предупреди, че подобен подход застрашава европейската сигурност.

"Следователно онези, които днес казват, че трябва да се прекрати подкрепата за Украйна и да бъдат спрени нейните финансирания, захвърлят зад борда сигурността на нашата Европа и преди всичко сигурността на французите", добави Макрон.

Изявлението беше насочено към лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен. Според представената в текста информация тя е сочена от социологическите проучвания като фаворит за президентските избори през май 2027 г. Льо Пен заяви, че ако спечели вота, ще запази финансовата подкрепа за Украйна само през първите шест месеца от мандата си, след което ще я прекрати.

"Капитулацията е слабост. А слабостта е опасност", подчерта Макрон.

Френският президент изрази и недоумение от поведението на някои политици, които според него говорят за бъдещото управление на страната, сякаш вече са на власт. Той напомни, че решението ще бъде взето от избирателите и че дотогава отговорността за управлението остава негова.

"Нека уважаваме французите. Те ще гласуват. Денят ще дойде. Някой ще бъде избран", каза той, като подчерта, че дотогава изпълнява задълженията си "в съответствие с Конституцията".

Макрон съобщи, че европейските съюзници ще разгледат искането на Украйна за допълнителни 70 млрд. евро за финансиране на войната срещу Русия. Той обаче предупреди, че все още няма достатъчно яснота, за да бъде посочена конкретна сума.

"Украйна отправи своето искане. Все още е твърде рано да говорим за конкретна сума", заяви френският президент.

По думите му засега остава в сила рамката на предвидените 90 млрд. евро европейска помощ, докато паралелно се проучват и други възможности за подкрепа.

Макрон призова ЕС да постигне споразумение за следващия си бюджет до края на годината. Според него отлагането на решението до март 2027 г. би било "лош подход", тъй като тогава Франция ще бъде само седмици преди президентските избори.

Френският държавен глава коментира и дебата за миграцията на срещата на върха в Брюксел. Той определи дискусиите като "лоши" и "силно политизирани", а разногласията, противопоставили по-специално Испания на Италия и Дания, като "източник на разделения".

Макрон отправи призив за спокойствие и отговорност преди планираните за следващия ден протести във Франция, съобщи Франс прес. Той подчерта, че правото на демонстрации трябва да бъде защитено, но призова участниците да спазват закона и да не допускат посегателства срещу хора и имущество.

"Правото на протест трябва да бъде напълно уважавано, но то върви ръка за ръка с уважението към хората и собствеността, което означава да не се обижда и да не се руши", заяви президентът.

Той призова организаторите да гарантират мирния характер на демонстрациите и осъди групите, които според него се включват единствено с цел да предизвикват безредици. Макрон отново изрази подкрепа за полицията и жандармерията, като посочи, че служителите им са изложени на "изключително насилие".

Френският президент коментира и съобщенията за споразумение между Доналд Тръмп и Русия за доставки на дизелово гориво. Той изрази отрицателна оценка за подобна договореност и предупреди, че тя може да задълбочи разногласията между съюзниците.

"Това решение не е добро за никого. То изпраща негативен сигнал. То е фактор за разделение и съмнение", заяви Макрон след срещата на върха в Брюксел, цитиран от Ройтерс.