Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

Франция и Европейският съюз декларираха дипломатическа подкрепа за Киев след изненадващото изявление на американския президент Доналд Тръмп за постигнато „енергийно примирие“ между Русия и Украйна.

Изявленията на европейските лидери дойдоха часове след като Тръмп обяви незабавно прекратяване на огъня по енергийната инфраструктура, а украинският държавен глава Володимир Зеленски реагира с умерена готовност в своя Телеграм канал, посочвайки, че Киев подкрепя подобна стъпка, но все още „очаква подробности“, понеже това е било „новина“ за властите в Киев.

Френският президент Еманюел Макрон побърза да уточни позицията на Париж, като обяви, че страната му „безрезервно подкрепя всеки призив за истинско енергийно примирие, на което Украйна е готова“, предава Франс прес. Макрон обаче изрази сериозен скептицизъм относно реалните намерения на Кремъл на терен.

„На този етап Русия продължава да отказва едно такова примирие, като засилва ударите си срещу украинската инфраструктура през последните часове“, подчерта френският държавен глава. От Елисейския дворец бяха категорични, че Париж ще продължи стабилно да подкрепя Украйна и нейния легитимен президент, избягвайки директен коментар относно спорните призиви на Тръмп за политическа рокада в Киев и дизеловата му сделка с Москва.

Паралелно с това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен излезе с официална позиция в социалната мрежа Х след спешен разговор със Зеленски. Тя увери, че изцяло застава зад исканията на Украйна за спиране на огъня, което би гарантирало сигурността на глобалните продоволствени вериги и енергийните обекти в двете воюващи страни. „И цялата ми подкрепа е за президента Зеленски, който води борба за свободата на своя народ“, отбеляза председателят на ЕК.

В заключение Фон дер Лайен анонсира, че на предстоящия съвет на Европейския съюз ще бъдат разгледани спешните финансови нужди на Киев. В дневния ред се предвижда отпускането на допълнително парично подпомагане за покупка на дронове и ракети, с които да се укрепи отбранителния капацитет на украинската армия на фронта.