Зеленски: Ще спрем атаките по рафинерии, ако Русия прекрати ударите по енергийната ни мрежа

Украйна е готова да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, ако Москва прекрати собствените си удари по украинската енергийна инфраструктура. Toва заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран по Ройтерс, след като американският президент Доналд Тръмп поиска Киев едностранно да спре своите удари.

В събота Тръмп обвини украинските удари по руски рафинерии за повишаването на цените на дизела в САЩ и заяви, че Зеленски „по-добре да спре по дяволите“, добавяйки, че Украйна трябва да го замени като лидер, тъй като е пропуснал няколко възможности да сключи сделка с Москва.

Резкият скок на глобалните цени на дизела, който последва избухването на войната с Иран през февруари, се превърна в политическа пасив за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори следващия месец, когато опозиционните демократи биха могли да спечелят контрола над едната или двете камари на Конгреса.

В неделя Зеленски повтори дългогодишната позиция на Украйна, че е готова да спре атаките срещу руски рафинерии само като част от взаимна деескалация на конфликта, което би изисквало Москва да прекрати собствените си удари по украинската електроенергийна инфраструктура.

Всяка подобна сделка трябва да бъде придружена от „реални гаранции“, заяви Зеленски.

„Реалната причина за войната в Европа е Русия и единствено Русия“, каза Зеленски, без да назовава конкретно изказванията на Тръмп. „Възможно е да спрем ударите по енергийната инфраструктура още днес, но Путин не иска да го направи.“

В събота Зеленски реагира гневно на съобщението на Тръмп за сделка за доставка на дизел с Русия, която според него ще насърчи атаките на Москва срещу Украйна.

Анализатори заявиха, че споразумението на Тръмп с Москва е малко вероятно да доведе до устойчиво понижение на цените на горивата, тъй като обемите са все още много по-ниски от това, което Русия обикновено изнася, когато рафинериите ѝ не са подложени на атаки.