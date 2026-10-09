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Зеленски съобщи за тежки поражения по електропреносната мрежа на Украйна

Зеленски съобщи за тежки поражения по електропреносната мрежа на Украйна
АР/БТА

Украинските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са атакували три руски обекта, свързани с производството на ракети

Последните руски атаки са причинили сериозни поражения по електропреносната мрежа и енергийните съоръжения в Украйна, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Русия е възобновила ударите срещу украинския енергиен сектор, като проблеми с електроснабдяването вече има в редица градове, включително в столицата Киев.

Зеленски съобщи и за украинска атака срещу петролна рафинерия на руската компания „Лукойл“ в Ухта. Обектът се намира на около 1900 километра от украинската граница.

„Продължаваме да отговаряме на руските атаки срещу Украйна и го правим с висока точност“, написа украинският президент в социалната мрежа Екс.

Украинските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са атакували три руски обекта, свързани с производството на ракети. Сред поразените цели са завод за ракетни компоненти в Тверска област и съоръжение в Нижегородска област, предназначено за извеждане от експлоатация и утилизация на междуконтинентални балистични ракети.

В съобщение в „Телеграм“ Генералният щаб на украинската армия посочи, че атаката срещу обекта в Нижегородска област цели да ограничи възможностите на Русия да се снабдява с взривни вещества и ракетно гориво.

Киев засилва ударите с произведени в Украйна дронове и ракети по руски петролни рафинерии и предприятия от военнопромишления комплекс.

Губернаторът на Нижегородска област съобщи, че военнослужещ е загинал при отблъскването на атаката. По думите му паднали отломки от дронове са причинили „минимални щети“ на инфраструктурата.

Междувременно губернаторът на Тверска област съобщи, че атака с дронове е предизвикала пожар в завод в Редкино. Огънят впоследствие е бил потушен.

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