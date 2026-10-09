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Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България
ФБ/Tsvetan Tsvetanov

Бившият ръководител на украинското разузнаване е провел срещи с български представители, преди да отпътува за САЩ

Кирило Буданов, ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, е бил на необявено посещение в България. Според информация на Faktor.bg той е прекарал около 20 часа в София, като е пристигнал в късния следобед на 7 октомври и е отпътувал за САЩ на следващия ден.

По данни на изданието по време на престоя си Буданов е провел поредица от срещи с български държавни представители. Посещението не е било предварително оповестено от институциите, а конкретните теми на разговорите остават неизвестни.

За визитата се появиха информации в интернет, а впоследствие бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува във Facebook обща снимка с украинския представител.

"Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов", написа Цветанов, като допълни, че му е пожелал успех в предстоящите срещи в САЩ и е изразил надежда дипломатическите усилия да допринесат за постигането на траен мир.

Буданов оглавява кабинета на Зеленски от януари 2026 г. Преди това той ръководеше Главното управление на разузнаването на Украйна.

Необявеното му посещение в София съвпада с напрежението след атаките срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Единият плавателен съд потъна, а другият беше повреден, като имаше и пострадали моряци.

След инцидентите украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските военноморски сили са установили след контакт с българските си колеги, че става дума за комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове.

Българският министър-председател Румен Радев обаче заяви след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, че към момента няма достатъчно доказателства за категорично установяване на извършителя.

"Какво е казал Зеленски, си е за негова сметка", коментира Радев, като подчерта, че българските институции трябва да се основават на проверени факти.

Към момента няма потвърдена информация дали посещението на Буданов е било свързано с атаките в Черно море или с последвалите разногласия между София и Киев.

След престоя си в България украинският представител е отпътувал за САЩ, където се очакват дипломатически разговори, свързани с усилията за прекратяване на войната в Украйна.

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