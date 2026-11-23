„Точната сума ще бъде над 40 млн. евро. Данъчният щит тази година ще бъде занулен и унищожен, в следващите години „Лукойл“ ще плаща отново данъци. Печалбата е между 600 и 700 млн. евро. От нея се приспада данъчен щит от над 300 млн. евро. Всичко над него ще се заплаща като корпоративен данък“. Това заяви особеният търговски управител на „Лукойл“ в България Евгени Симеонов в ефира на Bulgaria ON AIR, след като през 2024 и 2025 г. компанията е внесла 0 лв. по това перо.

Той определи твърденията на опозицията за 2 млрд. евро печалба като смехотворни, уточнявайки, че очакваният оборот за 2026 г. е около 5 млрд. евро. Симеонов отхвърли идеята за данък „свръхпечалба“ и опроверга спекулациите за посредници и скъп нефт.

„Купуваме от най-големите световни доставчици... Купуваме много по-евтин нефт, отколкото е на нормалните пазари“, аргументира се Симеонов. Той показа графика за казахстански нефт КЕБКО на премия плюс 4,3, но отбеляза, че таксата за престой на танкерите е скочила от 160 хил. на 600 хил. долара на ден, а минаването през Босфора отнема 8–10 дни и струва допълнително около 5 млн. долара.

По отношение на цените на колонка управителят изтъкна, че България остава най-евтината еврочленка на Балканите, с бензин с 23% по-евтин от този в Гърция. „Ние не печелим кой знае колко на колонка. Печелим нормално. Заварих компанията с пари колкото да купи един танкер“, посочи Симеонов, добавяйки, че единствено намаляването на ДДС би свалило цените.

Той допълни, че криза с горивата няма да има. „Имаме и ще имаме суровина до пролетта... Докато работи „Лукойл Нефтохим Бургас“, България ще има горива.“

В момента компанията „Делойт“ провежда международен одит, въпреки че по думите му е имало „съмнителни“ откази от други одитори. Симеонов увери още, че няма нито един официален документ от кандидат-купувач за активите на „Лукойл“ у нас.