Затворът в Бобов дол е закрит, лишените от свобода ще бъдат преместени в новия затвор в Самораново.

Министерството на правосъдието изпълни успешно мярката, заложена в управленската програма на правителството в раздел „Правосъдие“ - закриване на затвора в Бобов дол поради силно амортизираната сграда и нецелесъобразността на бъдещи инвестиции, отбелязва БТВ.

Мярката включва и преместването на лишените от свобода в затвора в с. Самораново. Считано от 20 ноември затворът в Бобов дол е официално закрит.

Окончателното преместване на лишените от свобода и служителите в Самораново трябва да приключи до средата на декември.

Създадена е необходимата организация и координация между администрациите на двата затвора и местните структури на Главна дирекция „Охрана“ и МВР. Очакванията са приблизително 200 лишени от свобода поетапно да бъдат преместени в Самораново.

Със закриването се постигат и други резултати – от една страна, разходите и администрацията на ГДИН се оптимизират, от друга - изпълняват се международни ангажименти, поети от държавата, съобщават от Министерството на правосъдието.

Новият затворнически комплекс у нас бе построен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм, а сред изискванията бе въвеждането на т.нар. динамична сигурност в затворите.

Динамичната сигурност представлява съвременен метод за управление на местата за лишаване от свобода, в който наред с физическата и организационната сигурност, основна роля се поставя на човешкото взаимодействие и активната комуникация между служителите и затворниците.