Кристиан Николов остава в затвора, прокуратурата обжалва освобождаването му

Прокуратурата обжалва решението за предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков. До окончателното произнасяне на Софийския апелативен съд 28-годишният мъж ще остане в затвора.

В четвъртък Софийският градски съд постанови предсрочното условно освобождаване на Николов, като прие, че той е показал положителна промяна в поведението си, осъзнал е вината си и няма опасност да извърши ново престъпление.

Софийската градска прокуратура обаче не споделя тези изводи. Говорителят ѝ Николай Николаев обясни по NOVA, че според държавното обвинение събраните доказателства не са достатъчни, за да се приеме, че осъденият се е поправил.

"Тези условия са две. Той да е изтърпял повече от половината от своята присъда и с поведението си да е доказал, че се е поправил“, посочи Николаев, като уточни, че според съда и двете предпоставки са изпълнени.

По думите му прокуратурата оспорва именно преценката за поправянето на Николов.

"Основният мотив е, че доказателствата по това конкретно дело не сочат убедително той да се е поправил“, заяви говорителят на прокуратурата.

Николаев призна, че в поведението на осъдения има известна положителна промяна, но подчерта, че затворническата администрация многократно е изразявала становище, че процесът на поправяне не е приключил.

Според прокуратурата Николов трябва да продължи изпълнението на индивидуалния план за корекция на поведението си в затвора.

Говорителят уточни, че законът дава право на осъдения да поиска предсрочно условно освобождаване, ако са изпълнени предвидените условия. Държавното обвинение обаче счита, че към настоящия момент те не са доказани в необходимата степен.

Подаденият протест означава, че Кристиан Николов няма да бъде освободен, преди съдебният акт да влезе в сила. Спорът ще бъде разгледан от Софийския апелативен съд.

Ако апелативните магистрати уважат протеста на прокуратурата, Николов ще продължи да изтърпява наказанието си. Това няма да го лиши от възможността на по-късен етап отново да поиска предсрочно условно освобождаване.

Кристиан Николов изтърпява присъда за катастрофата от април 2020 г. в София, при която загина журналистът Милен Цветков.