Скандалите около Вучич преди вота: 500 000 избиратели без точен адрес и обвинение за „нагласени“ избори

Сърбия гласува утре, 25 октомври, след почти две години протести, започнали след смъртта на 16 души при срутването на козирка на гарата в Нови Сад. Вотът е най-сериозното предизвикателство за управляващия лагер на Александър Вучич от идването му на власт преди 14 години.

Най-смущаващото разкритие за подготовката на изборите е свързано с избирателния списък. Разследване на Радио Свободна Европа установява, че над 500 000 избиратели са вписани без посочени улица и номер. Журналистите откриват и стотици регистрации на обществени сгради и адреси, които изглеждат твърде малки за отбелязания брой хора. При публикуването на разследването министерствата не са отговорили на всички въпроси на медията.

Тези данни обаче не доказват, че над половин милион души са фиктивни избиратели или че гласовете им са незаконни. Наблюдателската организация CRTA предупреждава, че непълните адреси и необичайно високият брой регистрирани на един адрес не са достатъчни, за да се установи измама. За надеждна проверка са нужни данни от държавните регистри, до които комисията за одит на избирателния списък не е получила пълен достъп преди вота. Така проблемът е както в несъответствията, така и в невъзможността те да бъдат независимо изяснени навреме.

Американски конгресмен поиска санкции срещу четирима бизнесмени

На 14 октомври републиканският конгресмен Джо Уилсън е изпратил писмо до държавния секретар Марко Рубио с искане за визови и финансови санкции срещу Иван Бошняк и Стоян Вуйко от строителната компания Millennium Team, Давор Мацура от Alta Bank и собственика на телевизия Pink Желко Митрович.

В писмото Уилсън ги обвинява, че подкрепят управлението на Вучич и са „активно замесени в нагласяването“ на изборите на 25 октомври. Това е обвинение, изложено в писмото на конгресмена, а не съдебно установен факт. Искането не означава и че американското правителство вече е наложило санкции. Millennium Team и Alta Bank отхвърлят твърденията като неверни; Митрович не отговаря пряко на обвиненията.

Pegasus е открит на телефона на университетския ректор

На 19 октомври Асошиейтед прес съобщи, че изследователи от Citizen Lab и сръбската фондация SHARE са потвърдили „с висока степен на увереност“, че телефонът на ректора на Белградския университет Владан Джокич е бил заразен с шпионския софтуер Pegasus през 2026 г. Джокич е подкрепял студентските протести.

По-рано организации за дигитални права съобщиха и за други случаи на предполагаемо заразяване на телефони на активисти и студенти. Потвърденото в случая с Джокич е, че телефонът му е бил компрометиран. Не е установено публично кой е извършил атаката или кой я е поръчал. Сръбските власти в миналото са отричали да стоят зад подобни операции.

Шестима са разпитани за предполагаем план за насилие

В навечерието на вота прокуратурата в Белград е разпитала шестима души, арестувани по подозрение, че са планирали „насилие, безредици и нападения“ в изборния ден, съобщи The Guardian. Публикацията не посочва присъда и не установява вина.

Съобщението идва на фона на данни на наблюдателската организация CRTA, която е регистрирала 116 случая с елементи на физическо насилие или словесни заплахи по време на кампанията. Това са отчетени инциденти, а не съдебно доказателство, че всички са били организирани от една страна или с обща цел.

Анкетите дават различни прогнози

Последното проучване на Ipsos, проведено между 20 и 22 октомври сред 3624 души, дава 47,4% на листата на Вучич и 40% на студентската листа. Ipsos посочва, че изследването е поръчано от листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“.

Проучване на института NSPM дава малка преднина на студентите: 44,5% срещу 42,7% за управляващия блок. То е проведено по-рано — между 25 септември и 5 октомври. Различните резултати не позволяват сигурна прогноза, а анкетите не са резултат от изборите.

Скандалите около изборния процес не доказват предварително кой ще спечели или че вотът е манипулиран. Те обаче поставят под натиск доверието в изборите точно когато Вучич се опитва да превърне утрешния вот в потвърждение на властта си, а студентското движение — за първи път — превръща протестната подкрепа в реален изборен съперник.