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Хърватия реагира остро на арестите в Сърбия

Хърватия реагира остро на арестите в Сърбия
БТА

Загреб отрича да е замесен в предполагаемите планове за безредици преди изборите

Хърватия реагира на съобщенията за арестувани свои граждани в Сърбия по подозрение за подготовка на безредици в деня на предсрочните парламентарни избори. Загреб заяви, че не е получил официална информация от Белград, и изрази съмнения, че случаят се използва за вътрешнополитически цели, съобщава хърватското издание „Индекс“.

От хърватското Министерство на външните и европейските работи посочиха, че поредните обвинения срещу страната идват на фона на вече съществуващо напрежение между двете държави. В позицията си ведомството припомни и предишни критики към Хърватия, включително във връзка с работата на хърватски журналисти.

Според сръбската информационна агенция „Танюг“ при полицейски операции в Белград, Нови Сад и Върнячка баня са задържани петима души по подозрение за подготовка на насилие около изборите. Сред заподозрените има двама мъже, за които се съобщава, че притежават хърватски паспорти. Засега няма официално потвърждение дали имат и сръбско гражданство.

Сръбски медии твърдят, че единият от задържаните е организирал група за предизвикване на сблъсъци в Белград и е осигурявал хора и оръжия. Другият е заподозрян в призиви за насилствена промяна на конституционния ред. Тези обвинения не са независимо потвърдени, а публично достъпни доказателства за предполагаемите действия не са представени.

Случаят допълнително изостря отношенията между Белград и Загреб. През последните седмици сръбските власти отправиха обвинения за намеса на Хърватия във вътрешните работи на страната, които хърватският премиер Андрей Пленкович отхвърли.

Напрежението се развива на фона на продължаващото обществено недоволство в Сърбия и протестите, засилени след трагедията на железопътната гара в Нови Сад. Управляващите в Белград нееднократно са говорили за опасност от външна намеса и опити за дестабилизация.

Междувременно хърватското външно министерство препоръча на гражданите си да отложат пътуванията до Сърбия, които не са наложителни, заради напрегнатата обстановка и риска от инциденти около изборите.

Към момента не е ясно дали сръбските власти ще предоставят официална информация на хърватската страна за задържаните, посочени от местните медии като притежатели на хърватски паспорти.

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