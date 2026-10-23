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ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск
Снимка: БТА

Още не сме чули позиция от премиера Румен Радев, каза Василев

Единственият начин да се запази достойнството на Народното събрание е Михаела Доцова да подаде оставка не под натиск, а защото смята, че това е правилно. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев пред журналисти в Народното събрание по повод вчерашния инцидент със служител на Национална служба за охрана (НСО) и журналистката Соня Колтуклиева.

Не смятам, че оставка, дадена под принуда или взета под принуда, ще възстанови достойнството на парламента така, както би го направила оставка, дадена с истинско разкаяние за случилото се. А не с опити то да се омаловажи, да се замете под килима и да се обвини жертвата, посочи Василев.

Той коментира, че за втори път има неадекватна реакция на НСО. Първият път сложиха белезници на журналист в село Струмяни, а вторият път нокаутираха журналист в центъра на София, заяви Василев. Това, което виждаме в момента, особено в реакцията на управляващите, е бездушие, провал, страх и лъжа, посочи той.

От 2021 г. г-жа Колтуклиева тормози мен и всички в нашата парламентарна група, но нито за един момент не сме си позволили да си помислим да употребим физическо насилие срещу нея или срещу друг журналист. Когато властта си позволи да бие хора, които имат медиен излаз, нищо няма да я спре да бие българските граждани, които няма къде и да се оплачат, добави Василев.

Истинският проблем на това, което се случи вчера, се казва Румен Радев, заяви председателят на ПП. Почти 24 часа след атаката на НСО още не сме чули позиция от премиера Румен Радев. Г-н Тонев (ген.-майор Емил Тонев, началник на НСО - бел.ред.) е негово назначение, така че, когато говори за „сглобки“, за НСО и за конспиративни теории, може би трябва да ги търси в себе си, отбеляза Василев. Това, което чухме днес от г-жа Йотова, беше „Аз ще поискам“, а от шефа на НСО чухме „Аз бих подал“ – бъдеще неопределено, вместо минало свършено. Това е така, защото нито г-жа Йотова може да вземе главата на шефа на НСО, нито шефът на НСО може да си подаде оставката, без да попитат Румен Радев дали той е съгласен, каза Василев.

Лидерът на ПП коментира и вчерашното изказване на Румен Радев, който каза, че Европейският парламент се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна. 

"Видяхме човек, който е загубил представа за реалността, изпълнен със злоба и ненавист и напълно самозабравен, видяхме човек, който каза, че е имало сглобка и в Европейския парламент, и заговор срещу „Прогресивна България“, заяви Василев. Според него следващия път, когато поискаме помощ от нашите съюзници, те ще кажат „нали сме в заговор срещу вас, защо искате помощ“. 

Относно подписката, инициирана от ГЕРБ-СДС, за свикване на извънредно заседание във вторник за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова Василев каза: „Не сме се подписали, това заседание няма да постигне целта си, защото няма как да се съберат 121 подписа“. Единственият начин да се запази достойнството на парламента, е Михаела Доцова да подаде оставка, независимо от желанията на Румен Радев. Надявам се тя да има тази душевна сила и свобода на действие, добави той.

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