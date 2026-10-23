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ГЕРБ събра 39 подписа за оставката на Михаела Доцова и извънредно заседание на парламента

ГЕРБ събра 39 подписа за оставката на Михаела Доцова и извънредно заседание на парламента
Снимка: БТА

Партията търси подкрепа от останалите опозиционни групи след инцидента, при който служител на НСО блъсна журналистката Соня Колтуклиева на тротоара

ГЕРБ е събрала 39 от необходимите 80 подписа на народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова. Това съобщиха от партията в публикация във Facebook.

От ГЕРБ призовават всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете инициативи и да подкрепят исканията с подписите си.

Партията критикува поведението на Доцова след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева и смята, че то е несъвместимо с поста ѝ.

"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява", написаха от ГЕРБ.

В друга публикация позицията на партията е обобщена така: "Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера".

Инцидентът се случи в четвъртък, когато служител на Националната служба за охрана (НСО) блъсна журналистката Соня Колтуклиева на земята, след като тя отворила вратата на автомобила на председателя на парламента Михаела Доцова.

Колтуклиева падна на тротоара пред централата на "Прогресивна България". По-късно стана известно, че е получила удар в главата и е с извадено рамо.

Служителят на НСО Мартин Варадинов се е явил доброволно във Военната прокуратура и е дал показания. Около 1:00 часа през нощта той е бил изведен с белезници от сградата.

От ръководството на НСО съобщиха, че са предприети всички необходими действия за пълното изясняване на случая.

 

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