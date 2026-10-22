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ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламента след инцидента със Соня Колтуклиева

ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламента след инцидента със Соня Колтуклиева
БТА

От партията настояват Михаела Доцова да поеме политическа отговорност и да бъде извършена независима проверка на действията на НСО

ГЕРБ-СДС поиска оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от служител на Националната служба за охрана и откарана в болница.

В официална позиция от партията настояха за незабавна институционална реакция и независима проверка на действията на охранителите.

"Председателят на Народното събрание е длъжен да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство", заявиха от ГЕРБ-СДС.

Според партията поведението на Доцова след инцидента е несъвместимо с отговорностите на заемания от нея пост.

"Недопустимо е журналист да бъде повален на земята при действия на охраната на председателя на парламента, а самият председател да напусне мястото на инцидента, без да поеме отговорност за случилото се", се посочва в позицията.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също реагира остро на случилото се.

"Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!", написа той във Facebook.

От ГЕРБ-СДС подчертаха, че независимо от обстоятелствата около намесата на НСО липсата на видима загриженост към пострадалата е недопустима.

"Настояваме Михаела Доцова да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент!", категорични са от партията.

Политическата формация настоява и за незабавна независима проверка, която да установи обстоятелствата около инцидента и дали действията на служителите на НСО са били правомерни.

"Никой представител на властта не бива да забравя, че институциите съществуват, за да служат на гражданите, а не да бъдат защитавани от техните въпроси", се казва още в позицията на ГЕРБ-СДС.

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