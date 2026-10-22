ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламента след инцидента със Соня Колтуклиева

ГЕРБ-СДС поиска оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от служител на Националната служба за охрана и откарана в болница.

В официална позиция от партията настояха за незабавна институционална реакция и независима проверка на действията на охранителите.

"Председателят на Народното събрание е длъжен да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство", заявиха от ГЕРБ-СДС.

Според партията поведението на Доцова след инцидента е несъвместимо с отговорностите на заемания от нея пост.

"Недопустимо е журналист да бъде повален на земята при действия на охраната на председателя на парламента, а самият председател да напусне мястото на инцидента, без да поеме отговорност за случилото се", се посочва в позицията.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също реагира остро на случилото се.

"Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!", написа той във Facebook.

От ГЕРБ-СДС подчертаха, че независимо от обстоятелствата около намесата на НСО липсата на видима загриженост към пострадалата е недопустима.

"Настояваме Михаела Доцова да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент!", категорични са от партията.

Политическата формация настоява и за незабавна независима проверка, която да установи обстоятелствата около инцидента и дали действията на служителите на НСО са били правомерни.

"Никой представител на властта не бива да забравя, че институциите съществуват, за да служат на гражданите, а не да бъдат защитавани от техните въпроси", се казва още в позицията на ГЕРБ-СДС.