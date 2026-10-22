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Мирчев за инцидента със Соня Колтуклиева: Не може да посягаш на жена!

Мирчев за инцидента със Соня Колтуклиева: Не може да посягаш на жена!

Съпредседателят на ДБ поиска отговори от НСО

НСО, така не се прави! Не може да повалиш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да посягаш на жена!
Имам огромни разминавания със Соня Колтуклиева и начина, по който прави журналистика, но нищо не оправдава подобно отношение и употреба на сила.
Реакцията на НСО е под всякаква критика. Службата е към президента и Илияна Йотова трябва незабавно да изиска обяснения и да потърси отговорност.
Функцията на НСО е да пази държавата ни от враждебни атаки, а не да пази управляващите от въпроси!
 
Такъв коментар написа във Фейсбук Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев по повод инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. По-рано тя бе повалена на земята от служител на НСО, след опит да отвори вратата на автомобила на председателя на НС Михаела Доцова. Колтуклиева задаваше въпроси, на които Доцова не отговори.

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