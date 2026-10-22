Гюров поиска оставката на шефа на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

Кандидатът за президент Андрей Гюров поиска оставката на директора на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева в София.

ТАРАЛЕЖ припомня, че Колтуклиева попадна в сблъсък със служители на НСО след политическо събитие в столицата. Според ПИК тя е била откарана с линейка за медицинска помощ.

Гюров осъди употребата на сила срещу граждани, които търсят отговори от управляващите.

"Задаването на въпроси на властта не е престъпление. То е основата на демокрацията. Хората, които търсят отговори от управляващите, не са заплаха за националната сигурност", заяви той.

Според него агресията и упражняването на сила са недопустими, особено когато става дума за служители, натоварени със задачата да гарантират сигурността.

"Настоявам за оставката на директора на НСО, ген. Емил Тонев. Ръководителят на службата носи отговорност за професионализма, дисциплината и поведението на подчинените си", подчерта Гюров.

Той призова президента Илияна Йотова и министър-председателя Румен Радев да не запазват мълчание по случая.

"Президентът и премиерът не могат да мълчат. Очаквам реакция на г-жа Йотова - НСО е на нейно подчинение", посочи кандидатът за държавен глава.

Гюров отправи и политическо обвинение към Радев, като заяви, че премиерът е съдействал за преназначаването на Емил Тонев в замяна на други ключови назначения в службите. Твърдението не е независимо потвърдено.

"Доверието в институциите започва с поемането на ясна отговорност. Никой не може да бъде над нея", заключи Андрей Гюров.