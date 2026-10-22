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Андрей Гюров за атаките с дронове в Черно море: Нашето правителство не взе конкретни мерки, а се снишаваше

Андрей Гюров за атаките с дронове в Черно море: Нашето правителство не взе конкретни мерки, а се снишаваше

Кандидатът за президент заяви, че подкрепата за Йотова преди вота спада

"Виждаме, че за краткото време в своето управление мнозинството губи доверие, то е спаднало драстично, при служебния кабинет видяхме устойчиво доверие. Сега виждаме резултати от социологически агенции и виждаме спад в подкрепата за госпожа Йотова и увеличение за нас. Властта не е в много сигурни ръце"

Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в ефира на БТВ. Той подчерта, че при провеждането на изборите през април, при неговото управление, гражданите били спокойни и се чувствали сигурни. 

"Нашето правителство не взе конкретни мерки, когато имаше информацията, а се снишаваше.", подчерта той и добави, че обещанията за сигурност не е отбрана.

Гюров е сигурен, че българските граждани търсят баланс във властта между институциите:

"Със сигурност щях да наложа вето на бюджета, ако бях президент...Ако искаме да повишаваме доверието в управлението, държавата трябва да почне да спазва законите."

Според него има противоконституционни решения в бюджета. 

"Президентът помилва и бюджета", коментира той с препратка към казуса с Петричкия Ескобар и неговото помилване от Илияна Йотова. Гюров подчерта, че Георги Кандев, който е кандидат за вицепрезидент, би бил справедлив в помилванията.

"Ако изберат мен, аз ще гарантирам, че ще работим за европейска, демократична и сигурна България", обобщи той. 

На въпрос дали очаква подкрепа от ГЕРБ и ДПС, които не са издигнали кандидати, Андрей Гюров не отговори директно, а заяви, че гражданите не трябвало да гласуват за партийни лидери и лозунги. 

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