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Андрей Гюров: Реакцията на правителството беше закъсняла и хаотична

Андрей Гюров: Реакцията на правителството беше закъсняла и хаотична
Facebook/Андрей Гюров

„Ние изпадаме в истинска изолация заради повишената несигурност в Черно море. Изпадаме в транспортна, икономическа и външно-политическа изолация“, коментира  още кандидатът за президент

Реакцията на правителството и президента беше прекалено закъсняла и хаотична. Когато говорим за заплахи за сигурността, за предстояща ескалация, отговорното управление трябва да вземе превантивни мерки, за да защити българските граждани. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в ефира на бТВ по повод атаките по кораби в Черно море и в частност – в българската изключителна икономическа зона.

По думите му това, което в момента е важно, не са доказателствата, които са били за съда, а „да се осигури сигурността на българските граждани, на транспортните маршрути, да защитим икономиката си“. Той отново се позова на заключенията на Европейския съвет, според които зад атаките в Черно море стои Русия. Гюров добави, че активирането на чл.4-ти от НАТО е била една от мерките, които е трябвало да бъдат предприети от българските властимащи. „Това, което дава сила на НАТО, е не само възможността за реакция, когато има такива атаки, но също превантивното действие“, добави той.

„Ние изпадаме в истинска изолация заради повишената несигурност в Черно море. Изпадаме в транспортна, икономическа и външно-политическа изолация“, коментира  още Гюров.

Той добави, че ако бе в президентската институция, би наложил вето на бюджета за 2026-та г., изготвен от правителството. По думите му, България е трябвало да приеме еврото още през 2009-та г., а последвалото забавяне е било в ущърб на икономиката и бизнеса.

Кандидатът за президент коментира, че би подкрепил разговори с руския държавен глава Владимир Путин, но само ако те биха допринесли за успокояването на обстановката и при ясен ангажимент от руския президент за преустановяване на ударите по кораби в Черно море.

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