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Андрей Гюров се включил в необявена предизборна среща в Истанбул, твърди "Гласове"

Андрей Гюров се включил в необявена предизборна среща в Истанбул, твърди "Гласове"

Според публикацията кандидатът за президент се е включил чрез видеовръзка, а Корман Исмаилов, Тодор Тагарев и Трайчо Трайков са присъствали на място

Представители на инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев, са участвали в среща с изселнически организации в Истанбул на 17 октомври, осем дни преди президентските избори. Според информация на "Гласове" в събитието се е включил чрез видеовръзка и кандидатът за държавен глава Андрей Гюров.

Срещата се е провела в хотел "Шератон" в турския мегаполис. По информация на изданието на нея са присъствали Корман Исмаилов, Тодор Тагарев и кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков.

Корман Исмаилов и Тодор Тагарев са членове на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Гюров и Кандев. Исмаилов е бивш служебен министър на транспорта и съобщенията в кабинета на Андрей Гюров, а Тагарев е бивш министър на отбраната.

Трайчо Трайков, който също е присъствал на срещата според публикацията, е бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма и бивш служебен министър на енергетиката в правителството на Гюров.

Разговорите са се водили на турски език. Според предоставената информация Корман Исмаилов е направил изказването си на турски пред представителите на изселническите организации, а за Тодор Тагарев и Трайчо Трайков е бил осигурен преводач.

Източници на "Гласове" твърдят, че Андрей Гюров се е включил на живо чрез видеовръзка със залата.

Въпреки посоченото участие на кандидата за президент и на двама представители на инициативния му комитет, събитието не е фигурирало в публикуваната официална програма на кампанията "Гюров-Кандев", пише изданието.

Според публикацията не е било разпространено и съобщение за включването на Гюров в профилите на кампанията в социалните мрежи.

От "Гласове" отбелязват, че това се различава от начина, по който обичайно се отразяват предизборните прояви на кандидатпрезидентската двойка в България, за които се публикуват предварителни анонси, снимки и информация.

Към момента в предоставената информация няма посочена официална позиция на предизборния щаб относно срещата в Истанбул и причините тя да не присъства в публичната програма.

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