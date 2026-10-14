Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)
По-труден транспорт означава по-скъп бизнес, заяви той
От началото на войната 8 правителства не допуснаха България да обеднее. За 6 месеца българите стават все по-бедни. Прехраната на хората е въпрос на националната сигурност, заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в социалните мрежи.
Той изтъкна, че двата ключови железопътни трансгранични изхода - към Румъния и към Сърбия, влизат в продължителни ограничения.
"Кофичката кисело мляко. Кората яйца. Литърът дизел на колонката. Всички поскъпва постоянно и всички го усещат по джоба си. Мерки няма.
В същото време България се затваря. Черно море е все по-рисково за корабите. Двата ни ключови железопътни трансгранични изхода към Румъния и Сърбия влизат в продължителни ограничения. Де факто ще бъдат спрени за повече от половин година.
Това е проблем за цялата българска икономика, която на практика влиза в изолация.
Четирима от всеки 10 души работят в производство, търговия и транспорт - близо милион и двеста хиляди работни места. Вече губят фирмите. Вече губят хората.
По-труден транспорт означава по-скъп бизнес; по-скъп бизнес означава по-малко инвестиции, по-несигурни работни места, по-малко доходи и по-високи цени.
Мълчанието и липсата на действия от страна на правителството и президента вече нанасят сериозни щети".