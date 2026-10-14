Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

От началото на войната 8 правителства не допуснаха България да обеднее. За 6 месеца българите стават все по-бедни. Прехраната на хората е въпрос на националната сигурност, заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в социалните мрежи.

Той изтъкна, че двата ключови железопътни трансгранични изхода - към Румъния и към Сърбия, влизат в продължителни ограничения.