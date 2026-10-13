Гюров поиска консултации по член 4 на НАТО след поредните атаки край бреговете на България

Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че досегашната реакция на управляващите не отговаря на сериозността на ситуацията и България трябва да премине от декларации към моментални мерки.

Бившият министър-председател поиска правителството незабавно да задейства консултации със съюзниците по член 4 от Договора за НАТО след новите атаки срещу търговски кораби в Черно море.