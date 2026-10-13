Гюров поиска консултации по член 4 на НАТО след поредните атаки край бреговете на България
По думите му досегашната реакция на управляващите не отговаря на сериозността на ситуацията
Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че досегашната реакция на управляващите не отговаря на сериозността на ситуацията и България трябва да премине от декларации към моментални мерки.
Бившият министър-председател поиска правителството незабавно да задейства консултации със съюзниците по член 4 от Договора за НАТО след новите атаки срещу търговски кораби в Черно море.
"Тази нощ отново бяха атакувани два търговски кораба в Черно море. Този път още по-близо до българска земя. Има пострадали, единият от корабите е потънал", заяви Гюров.
Той определи случилото като поредна стъпка в опасна ескалация, на която България не може да отговаря само с декларации и изчакване, предава novini.bg.
Гюров свърза новите атаки и с реакцията на управляващите след предишните инциденти в Черно море.
"Ескалация, дошла след плахата ни реакция отпреди дни. Правителство и президент бягат като попарени от отговорността си пред българските граждани. След седмица спорове от управляващите дали дроновете са руски или не. След поредица пожелателни мерки - като тази, че "подкрепяме мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море", заяви политикът.